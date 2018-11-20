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«Кожа к коже»: как правильно применять метод «Кенгуру» для недоношенных детей

20 ноября 2018 17:47
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Многие видели в Интернете ролики с трогательными моментами, когда новорождённые малыши прижимаются к маме и к папе. Рассказываем в программе «Большой город» о методе кенгуру для недоношенных деток, как способе помочь в реабилитации недоношенных детей.

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Ребёнок голышом, только в памперсе и носочках, в шапочке может быть. И правильно приложить. Это контакт – кожа к коже.

То есть не на рубашку, а именно на грудь, на тело.

Мама – это эмоциональный контакт, сохранение грудного молока.

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

# Дети # Здоровье # Юлия Рожко

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