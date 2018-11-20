Родители недоношенных детей могут получить консультацию в чате и на тренингах

Для родителей недоношенных детей в Беларуси создан центр поддержки и объединения «Рано». Есть у центра свой сайт, куда можно обратиться и со своими проблемами, и с радостями. В программе «Большой город» обсуждали тему недоношенности детей с заведующей педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя». Екатерина Забенько, СТВ:

Начиналось всё с того, что просто в мессенджер Вы собрали всех своих пациентов, и те люди, которые, возможно, круглосуточно нуждаются в какой-то поддержке, Вы им эту поддержку совершенно безвозмездно давали. Вот с этого и началось это объединение, да? Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

Да. В Беларуси детей рождается достаточно – 4,5 тысячи каждый год. И часть детей идёт с проблемами. Поэтому мамам нужно было общаться. Поэтому им нужна была какая-то психологическая платформа, где бы они могли поговорить не только с доктором, но могли бы и между собой обсудить вопросы, которые их волнуют. В первую очередь – это была психологическая помощь им. А потом мы поняли, что мам надо обучать.

Не всегда мама может получить квалифицированную помощь, потому что не все так знают наших деток, как мы. И научив маму, чтобы она лишний раз не беспокоила доктора, участкового, лишний раз не попадала в больницы. Екатерина Забенько:

А возможность такая есть – связаться со специалистами.

Юлия Рожко:

Да, и мы очень большую ставку делаем на обучение мам. Очень часто в этих чатах мы, врачи, там консультируем, и мамы, которые вырастили таких детей и имеют шикарный опыт. Они активно делятся им.

Я могу это сказать только профессионально. Но мама, которая прошла через всё это, она может лучше сказать, чем доктор. Поэтому здесь всегда совместное выхаживание: и профессионалы работают (врачи, медсёстры), и родители. Также мы организовываем лекции. Это лучшие специалисты, которые работают с недоношенными детками. Плюс это тренинги. Очень успешны тренинги по оказанию первой помощи. Они полезны всем, не только родителям недоношенных детей. То есть там мамы отрабатывают искусственное дыхание, что делать, если ребёнок поперхнулся. То есть на всё есть ответ доктора, и родители отрабатывают эти практические навыки. Поэтому это очень полезно. И я, честно, очень горжусь, что у нас получилось организовать такую школу родительства. Зная запросы родителей, на том же этапе выписки, мы можем больше рассказать. Потому что не всегда знаешь, что их дальше будет волновать. А когда ты видишь, какие вопросы они задают специалистам, ты, во-первых, тоже учишься у других специалистов (ты не можешь всё знать). И во-вторых, потребность мам. И где-то на вторых этапах, когда всё, казалось бы, понятно и не должно быть вопросов. Поэтому эти лекции даже очень полезно посещать и докторам.