«Это не приговор»: Ньютон, Чапаев и Черчилль были недоношенными детьми

Говорят, что недоношенные дети становятся более талантливыми и успешными, чем их сверстники, родившиеся абсолютно здоровыми. Об этом мы поговорили в программе «Большой город» с заведующей педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя».

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

Если заглянуть в историю, то недоношенные – это великие люди. Это Исаак Ньютон, Черчилль, Анна Павлова, Чапаев, Суворов. То есть много великих людей, которые были недоношенными. Поэтому я всегда говорю, что недоношенность – это не приговор. Сегодня гораздо проще здоровье поддержать: и технологии современные, и помощь родителям.

Понятно, что не всегда результат положительный. Но и эти родители приходят. И эти родители говорят «спасибо».

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»