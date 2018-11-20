Прямой эфир

«Это не приговор»: Ньютон, Чапаев и Черчилль были недоношенными детьми

20 ноября 2018 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Говорят, что недоношенные дети становятся более талантливыми и успешными, чем их сверстники, родившиеся абсолютно здоровыми. Об этом мы поговорили в программе «Большой город» с заведующей педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя».

«Это не приговор»: Ньютон, Чапаев и Черчилль были недоношенными детьми-1

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Если заглянуть в историю, то недоношенные – это великие люди. Это Исаак Ньютон, Черчилль, Анна Павлова, Чапаев, Суворов. То есть много великих людей, которые были недоношенными. Поэтому я всегда говорю, что недоношенность – это не приговор. Сегодня гораздо проще здоровье поддержать: и технологии современные, и помощь родителям.

Понятно, что не всегда результат положительный. Но и эти родители приходят. И эти родители говорят «спасибо».

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

# Дети и родители # Здоровье # Юлия Рожко

Другие новости рубрики

Все новости
Родители недоношенных детей могут получить консультацию в чате и на тренингах
20 ноября 2018 17:49

Родители недоношенных детей могут получить консультацию в чате и на тренингах

«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей
20 ноября 2018 17:48

«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей

«Чтобы немного разгрузить узких специалистов»: у участковых терапевтов прибавится функций
20 ноября 2018 17:48

«Чтобы немного разгрузить узких специалистов»: у участковых терапевтов прибавится функций