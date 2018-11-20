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«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей

20 ноября 2018 17:48
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Каждый пятый ребёнок, родившийся раньше ожидаемого срока, потенциально имеет проблемы со здоровьем. Как избежать этих последствий, мы спросили в программе «Большой город» заведующую педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя».

«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей -1

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Самое первое, что должна женщина сделать – это доносить ребёнка. Это понятно. Для недоношенного ребёнка – да, уже осуществилось, родился.

«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей -4

Очень часто мамы себя винят. И это их горе мешает им переключиться на ребёнка. Поэтому здесь должно быть психологическое сопровождение этих мам.

И дальше мы мамам всегда говорим: «Всё, вы родили. А теперь давайте дальше заниматься! Переживания ваши понятны, но вы должны заниматься ребёнком». И мы начинаем показывать – массажи, гимнастики, которые мама может делать.

Чем раньше ребёнка начинаешь нагружать, нагружать этот мозг незрелый, тем больше шансов, что он восстановится.

«Детки более умные, потому что доношенными никто так не занимается». Что делать родителям недоношенных детей -7

И наши детки, как сами мамы говорят, более умные, более сообразительные, чем доношенные детки. Потому что доношенными никто так не занимается. Родился – покормили – поспал, пошёл. А для родителей недоношенного ребёнка каждый шаг, каждое что-то новое – они звонят:

«Он сегодня улыбнулся!», «Юлия Викторовна, Вы знаете, перевернулись!» То есть родители работают над этим. Работает вся семья.

Екатерина Забенько, СТВ:
Главное не начать разговаривать в полгода, да? Вот чтобы до такого не дошло, потому что родители стараются сразу показать результаты.

Юлия Рожко:
Да, и наши родители постоянно занимаются, занимаются.

И я часто наших деток называю вундеркиндами. Потому что в них столько тепла и любви вложено, и занятий со всеми специалистами, которых, вообще, можно придумать (мамы у нас находят большое разнообразие специалистов для этих деток), поэтому наши дети – суперские!

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

# Дети и родители # Здоровье # Юлия Рожко

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