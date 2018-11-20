«Нельзя замыкаться». Советы родителям недоношенных детей

Сейчас по всей Беларуси в отделениях реабилитации недоношенных детей находится достаточное количество мам, которые очень переживают за жизнь и здоровье своих малышей. Им необходима психологическая поддержка. Как справиться с болью, не уйти в депрессию и направить все силы на то, чтобы выходить своего ребёнка, спросили в программе «Большой город» заведующую педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя».

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

В первые дни особенно – это трагедия. Да, это трагедия, но её нужно пережить и жить дальше. И работать, и радоваться любому успеху своего ребёнка.

На первом месте – это семья. Поддержка семьи. Поддержка мужа. Понятно, что папа не должен закрываться, он должен быть с мамой. Почитать истории на нашем сайте «Рано».

Там есть истории разные. Где детки совсем маленькие на 24-25-недельном сроке. Их опыт. Есть тройни, двойни. Их у нас много. Просто прочитать и продумать всё. Принять то, что произошло и жить дальше. Потому что нельзя замыкаться. Самая большая проблема, что мамы начинают винить себя.

Всё, всё уже случилось, а дальше есть специалисты. Хотелось сказать: вы – в надёжных руках.

Надо доверять своему доктору, доверять коллективу, где выхаживают вашего ребёнка, и уважать докторов, медсестёр, уважать их труд и слушать их. Мы никогда ничего плохого не посоветуем. И если вы слушаете своего доктора, слушаете родителей из «Рано», то у вас всё будет хорошо.

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»