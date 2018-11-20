«Самый маленький пациент – 520 граммов»: как выхаживают недоношенных детей

По статистике каждый пятый ребёнок, рождённый преждевременно, с массой тела менее 1 500 граммов – инвалид, сообщили в программе «Большой город». Выхаживание недоношенного ребёнка – очень сложный и трудоёмкий процесс: круглосуточное наблюдение, контроль температуры и влажности в инкубаторах, искусственное вскармливание. Родителям также приходится освоить кропотливый уход за малышом, ведь это существенно увеличивает шансы, что ребёнок пойдёт быстрее на поправку.

Сохранить жизнь и укрепить здоровье сейчас удаётся, благодаря медицинским инновациям. Во 2-ом роддоме помогают набрать вес и восстановить силы малышам, которые родились раньше срока. Обычно в таких случаях самостоятельно «нетерпеливые» младенцы дышать не могут. Их ещё называют «белыми лепестками». Такими же хрупкими и беззащитными, которым доктора дают шанс окрепнуть и стать цветами жизни.

Молодая мама:

В 34 недели она родилась неожиданно. Пошли быстро на поправку. И, конечно, если бы не поддержка всего медперсонала, психологически родителям справиться с такой неожиданностью, потому что это было, действительно, неожиданно на таком сроке, это тяжело. Поэтому большая благодарность очень всем. Генетика, инфекции, вредные привычки, сумасшедший ритм жизни, плохое питание… Всё это причины преждевременных родов. В начале нулевых половина недоношенных детей не выживала. Тогда ещё не было необходимых аппаратов искусственной вентиляции лёгких и специальных препаратов. То ли дело сейчас.

Рузана вспоминает: рождение дочки далось нелегко. Её «Дюймовочка» появилась на свет гораздо раньше положенного срока. Рузана, молодая мама:

Это помощь родителям, поддержка и надежда на лучшее в будущем. Мама набирается больше сил. Тогда верит только в хорошее. И конечно, ребёнок тоже с этими эмоциями быстрее поправляется.

Ведь когда ребёнок рождается, не понимает, что он недоношенный и просто ждёт помощи. Докторов и материнской заботы. Такие прозрачные кувезы теперь есть практически при каждом роддоме. Для крохи здесь все условия, как у мамы в животе. Выхаживают даже жизнь, которая едва помещается на ладошке. У нас в этом плане один из лучших показателей в СНГ. Ирина Ляховская, заведующая отделением УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

Выхаживаются детки практически все у нас. Начиная даже с самого маленького веса, меньше килограмма. Самый маленький пациент, который выходился в отделении, – 520 граммов. К нам приходят наши пациенты и, в принципе, удивляют даже нас. Когда мы видим, что изначально было, когда ребёнок только родился, какие они были «тяжёлые» и потом стали, конечно, получаем массу удовольствия, массу позитива. И наши дети уже ходят в школу, наши воспитанники.