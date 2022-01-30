Прямой эфир

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?

30 января 2022 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важно то, что Беларусь не хочет войны. Мы хотим только мира и в последние годы прикладывали для этого максимум усилий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Инициатива «Хельсинки – 2», Минская группа ОБСЕ по карабахскому конфликту, разрешение украинского кризиса – наша позиция не изменилась. Но изменился мир вокруг.

К нашим границам с Польшей и Прибалтикой переброшено около 30 тысяч солдат. Кроме того, на территории этих стран на ротационной основе еще до 10 тысяч военных НАТО. Бесконечные усиления и на земле, и в воздухе, и на воде. Вдоль союзных границ только в сутки фиксируется более 30 вылетов американских стратегических бомбардировщиков. Буквально вчера в Эстонии начались новые учения альянса.

Ольга Коршун, СТВ:
В Украину чуть ли не с каждой точки Европы и США летит «гуманитарная» военная помощь разного калибра. Америка буквально подает «жовта-блакитной» патроны, исчисляемые тоннами. Даже Дания подключилась к этому процессу. США и Британия эвакуируют своих дипломатов из Киева. Хочется вспомнить про крыс и тонущий корабль. Что нам прикажете делать, когда соседи вооружаются до зубов? Пока мы просто направляем силы на укрепление собственной безопасности, в том числе на западных и южных рубежах. И на неделе Президент утвердил решение по охране государственной границы.

Наши корреспонденты отправились в приграничные территории и разведали обстановку – чего ждут местные жители, боятся ли войны и к чему готовятся стражи наших рубежей.

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-1

Приказываю выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь. Вид пограничного наряда – дозор.  

В день пограничники с пятикилограммовым снаряжением пешком проходят до 30 километров в любую погоду и непогоду. К человеческой смекалке добавляются технические помощники. Например, уникальная система нового поколения «Ворон». Благодаря искусственному интеллекту сама распознает, кто нарушает периметр – человек, зверь или птица.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-4

Застава «Подлипки» всегда на передовой – более 13 километров госграницы, близко к Гродно и к самому крупному пункту пропуска «Брузги». Но если раньше нарушителями были, скорее, частные лица, сегодня угроза идет от вчерашних коллег на польской стороне.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-7

Владислав Курочкин, начальник пограничной заставы «Подлипки» Гродненской пограничной группы:   
Обстановка на участке пограничной заставы контролируемая, со своими особенностями. Нами до сих пор фиксируются факты насильственного вытеснения граждан с польской территории. Зачастую эти люди нуждаются в серьезной помощи, особенно в период низких температур окружающего воздуха. Мы отмечаем существенное скопление военных и техники на сопредельной территории у наших рубежей.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-10

Когда под польской колючей поволокой около 2 000 беженцев устроили стихийный полевой лагерь, поляки, не стесняясь, подогнали к безоружным людям целый автопарк военной, в том числе бронетехники. Потом беженцы перешли в ТЛЦ, и сегодня место лагеря уже не узнать –  белорусские пограничники в кратчайшие сроки навели на своей территории порядок.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-13

Галина Буро, корреспондент:  
Несмотря на то что беженцев здесь нет уже давно, польские силовики продолжают оставаться на этой территории. Военную технику они распределили уже вдоль линии границы. И вот буквально недавно привезли сюда вот такие обогревательные мобильные модули, также ездит строительная техника, подсыпают дороги. Это говорит о том, что уходить отсюда они в ближайшее время не собираются.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-16

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряженной. Со стороны Польши то и дело идут провокации. То соседний страж под покровом ночи зайдет на нашу территорию, то обстреляют белорусский пограничный столб. Всякий конфликт начинается с мелочей. Задача – не допустить. Потому пограничники несут службу в усиленном режиме – выставляют укрупненные пограничные наряды, привлекают дополнительные силы и средства.   

На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК.

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-19

Владислав Курочкин:  
На данный момент особое внимание уделяется обеспечению собственной безопасности, как пункту постоянной дислокации, так и внутри пограничного наряда при несении службы по охране государственной границы. Военнослужащие в готовности к незамедлительному применению специальных средств, оружия в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Личный состав заставы готов выполнить все задачи и обеспечить надежную охрану государственной границы на вверенном участке.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-22

О ситуации вблизи наших рубежей на неделе председатель Госпогранкомитета доложил Президенту. Лейтмотив – никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств.  

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?-25

ГПК: «Никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств» – читайте здесь.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Галина Буро # Владислав Курочкин # Анатолий Лаппо # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?
30 января 2022 16:44

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?

Когда наконец закончится коронавирус? Дмитрий Пиневич ответил на самые популярные вопросы
30 января 2022 16:42

Когда наконец закончится коронавирус? Дмитрий Пиневич ответил на самые популярные вопросы

Посол Беларуси в Швеции: сделаем всё, чтобы посылы, с которыми выступил Президент, чётко дошли и были правильно восприняты
30 января 2022 16:35

Посол Беларуси в Швеции: сделаем всё, чтобы посылы, с которыми выступил Президент, чётко дошли и были правильно восприняты