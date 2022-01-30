Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?
Новости Беларуси. Важно то, что Беларусь не хочет войны. Мы хотим только мира и в последние годы прикладывали для этого максимум усилий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Инициатива «Хельсинки – 2», Минская группа ОБСЕ по карабахскому конфликту, разрешение украинского кризиса – наша позиция не изменилась. Но изменился мир вокруг.
К нашим границам с Польшей и Прибалтикой переброшено около 30 тысяч солдат. Кроме того, на территории этих стран на ротационной основе еще до 10 тысяч военных НАТО. Бесконечные усиления и на земле, и в воздухе, и на воде. Вдоль союзных границ только в сутки фиксируется более 30 вылетов американских стратегических бомбардировщиков. Буквально вчера в Эстонии начались новые учения альянса.
Ольга Коршун, СТВ:
В Украину чуть ли не с каждой точки Европы и США летит «гуманитарная» военная помощь разного калибра. Америка буквально подает «жовта-блакитной» патроны, исчисляемые тоннами. Даже Дания подключилась к этому процессу. США и Британия эвакуируют своих дипломатов из Киева. Хочется вспомнить про крыс и тонущий корабль. Что нам прикажете делать, когда соседи вооружаются до зубов? Пока мы просто направляем силы на укрепление собственной безопасности, в том числе на западных и южных рубежах. И на неделе Президент утвердил решение по охране государственной границы.
Наши корреспонденты отправились в приграничные территории и разведали обстановку – чего ждут местные жители, боятся ли войны и к чему готовятся стражи наших рубежей.
Приказываю выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь. Вид пограничного наряда – дозор.
В день пограничники с пятикилограммовым снаряжением пешком проходят до 30 километров в любую погоду и непогоду. К человеческой смекалке добавляются технические помощники. Например, уникальная система нового поколения «Ворон». Благодаря искусственному интеллекту сама распознает, кто нарушает периметр – человек, зверь или птица.
Застава «Подлипки» всегда на передовой – более 13 километров госграницы, близко к Гродно и к самому крупному пункту пропуска «Брузги». Но если раньше нарушителями были, скорее, частные лица, сегодня угроза идет от вчерашних коллег на польской стороне.
Владислав Курочкин, начальник пограничной заставы «Подлипки» Гродненской пограничной группы:
Обстановка на участке пограничной заставы контролируемая, со своими особенностями. Нами до сих пор фиксируются факты насильственного вытеснения граждан с польской территории. Зачастую эти люди нуждаются в серьезной помощи, особенно в период низких температур окружающего воздуха. Мы отмечаем существенное скопление военных и техники на сопредельной территории у наших рубежей.
Когда под польской колючей поволокой около 2 000 беженцев устроили стихийный полевой лагерь, поляки, не стесняясь, подогнали к безоружным людям целый автопарк военной, в том числе бронетехники. Потом беженцы перешли в ТЛЦ, и сегодня место лагеря уже не узнать – белорусские пограничники в кратчайшие сроки навели на своей территории порядок.
Галина Буро, корреспондент:
Несмотря на то что беженцев здесь нет уже давно, польские силовики продолжают оставаться на этой территории. Военную технику они распределили уже вдоль линии границы. И вот буквально недавно привезли сюда вот такие обогревательные мобильные модули, также ездит строительная техника, подсыпают дороги. Это говорит о том, что уходить отсюда они в ближайшее время не собираются.
Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряженной. Со стороны Польши то и дело идут провокации. То соседний страж под покровом ночи зайдет на нашу территорию, то обстреляют белорусский пограничный столб. Всякий конфликт начинается с мелочей. Задача – не допустить. Потому пограничники несут службу в усиленном режиме – выставляют укрупненные пограничные наряды, привлекают дополнительные силы и средства.
На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК.
Владислав Курочкин:
На данный момент особое внимание уделяется обеспечению собственной безопасности, как пункту постоянной дислокации, так и внутри пограничного наряда при несении службы по охране государственной границы. Военнослужащие в готовности к незамедлительному применению специальных средств, оружия в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Личный состав заставы готов выполнить все задачи и обеспечить надежную охрану государственной границы на вверенном участке.
О ситуации вблизи наших рубежей на неделе председатель Госпогранкомитета доложил Президенту. Лейтмотив – никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств.
ГПК: «Никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств» – читайте здесь.