Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряжённой. К чему готовятся белорусские пограничники?

Новости Беларуси. Важно то, что Беларусь не хочет войны. Мы хотим только мира и в последние годы прикладывали для этого максимум усилий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Инициатива «Хельсинки – 2», Минская группа ОБСЕ по карабахскому конфликту, разрешение украинского кризиса – наша позиция не изменилась. Но изменился мир вокруг.

К нашим границам с Польшей и Прибалтикой переброшено около 30 тысяч солдат. Кроме того, на территории этих стран на ротационной основе еще до 10 тысяч военных НАТО. Бесконечные усиления и на земле, и в воздухе, и на воде. Вдоль союзных границ только в сутки фиксируется более 30 вылетов американских стратегических бомбардировщиков. Буквально вчера в Эстонии начались новые учения альянса.

Ольга Коршун, СТВ:

В Украину чуть ли не с каждой точки Европы и США летит «гуманитарная» военная помощь разного калибра. Америка буквально подает «жовта-блакитной» патроны, исчисляемые тоннами. Даже Дания подключилась к этому процессу. США и Британия эвакуируют своих дипломатов из Киева. Хочется вспомнить про крыс и тонущий корабль. Что нам прикажете делать, когда соседи вооружаются до зубов? Пока мы просто направляем силы на укрепление собственной безопасности, в том числе на западных и южных рубежах. И на неделе Президент утвердил решение по охране государственной границы.