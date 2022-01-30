Когда наконец закончится коронавирус? Дмитрий Пиневич ответил на самые популярные вопросы

Новости Беларуси. Сейчас основные силы мировой науки брошены на борьбу с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Разработка вакцин, создание лекарств, исследование природы вируса. Да и кто знает, что впереди. Не исключено, что COVID-19 может принести даже пользу человечеству. Хотя пока это звучит как фантастика. Но для некоторых фантастикой было – и это самое мягкое выражение в наш адрес – и то, как Беларусь решила бороться с эпидемией. Но ситуация в корне изменилась.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня уже Запад и Россия наша не стыдятся слово в слово повторять то, что я говорил два года назад. Недавно слышу: «Что надо для того, чтобы преодолеть COVID?» Не должно быть паники – первое называют. И второе – вакцина. Но кто только нас за это не критиковал. А сегодня весь мир следует белорусскому пути. И они не могут нам простить то, что сегодня сами вынуждены этот путь повторять, признавая таким образом нашу правоту. Но какой цинизм: внедряя в борьбе с вирусом белорусский опыт, продолжают нас за этот особый путь лечения давить. Это одна из причин давления на нас. Ольга Коршун:

На Западе сейчас приходится пожинать плоды тотальных локдаунов. Они бесследно не проходят. Так, премьер-министру Канады пришлось бежать из собственного дома в секретное место. Капитуляция случилась из-за протестов на фоне новых ковидных ограничений. Свежи в памяти и погромы в Бельгии, которые произошли все по тем же причинам. Об эпидобстановке в нашей стране рассказал министр здравоохранения. В кулуарах Послания журналисты буквально в очередь выстраивались, чтобы задать вопросы Дмитрию Пиневичу. Он дал интервью и для нашей программы.

«Омикрон» – это большое количество заболевших. Поэтому подходы становятся совершенно иными Ольга Коршун:

Минздрав недавно опубликовал новую тактику лечения и тестирования больных коронавирусом. Почему решили изменить подход? Что этому сопутствовало? Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Обратите внимание, уханьский штамм – это было одно, дельта-штамм – это второе, штамм «омикрон» – третье. Например, штамм «омикрон» последний – это достаточно большое количество заболевших с гораздо меньшей патогенностью. И поэтому совершенно подходы становятся иными, начиная от охвата тестирования, заканчивая госпитализацией и требованием патогенетической терапии. Вот и все. И то, что наша реакция достаточно оперативная, наверное, это можно отнести в плюс. Ольга Коршун:

Интересна ситуация среди детей. Среди детского населения стало больше случаев заражения? Какая сейчас в этом плане обстановка?

Дмитрий Пиневич:

Больше. Президент прав, когда мы говорим о психозе. Количество заболевших сейчас – амбулаторно достаточно много детей и взрослых болеют легкими формами. И если мы вспомним допандемийное время, когда сезонно мы заболевали ОРВИ и гриппом, это не больше, чем было ранее. Просто мы сейчас входим в тот сезон, в похожую ситуацию, которая была 5-7 лет назад, когда на нас накатывало раз в год. Или, помните, эпидемия гриппа наступала с периодичностью раз в три года, тогда было большое количество заболевших, вот и все. Коронавирус никуда не уйдет, но он станет классическим сезонным вирусом Ольга Коршун:

Президент говорил, что на «омикроне», может, эта эпидемия и завершится, потому что наши карманы уже пусты из-за того, что болеть – это всегда дорого. «Омикрон» станет последним? Александр Лукашенко: все парятся: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон». Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Подробнее здесь. Дмитрий Пиневич:

Из-за того, что мы не делали те шаги, которые были популярны в других странах, наши карманы, слава богу, не пусты. Вы же это видите. Рост экономики это в том числе подтверждает. Это первое. Но это не значит, что мы можем переживать и следующую волну, и следующую, и следующую. Да, некоторые эпидемиологи говорят о том, что штамм с более легким распространением является последним, но, обратите внимание, за эти два года горизонт планирования даже больших специалистов не составлял более двух месяцев. В любом случае я думаю, что мы на пороге того, что коронавирус никуда не уйдет, но он станет классическим сезонным вирусом, который нас с вами всегда встречает осенью и весной. Что будет с ковидными надбавками для медицинских работников?