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На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК

17 января 2022 17:10
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе поврежден государственный герб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК-1

Утром в Гродненском районе пограничный наряд обнаружил следы входных отверстий от пневматического оружия на белорусском гербе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.

На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Белорусским пограничным нарядом в ходе проверки режима государственной границы обнаружены повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением государственного герба и таблички с номером зафиксированы пробоины, предположительно, от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона. Происшествие будет расследоваться аппаратом пограничных уполномоченных. Кроме того, в настоящее время для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на месте работает следственно-оперативная группа.

Выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела.

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# Государственная граница Беларуси # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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