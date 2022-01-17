На белорусско-польской границе повреждён государственный герб. Комментарий ГПК

Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.

Утром в Гродненском районе пограничный наряд обнаружил следы входных отверстий от пневматического оружия на белорусском гербе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Белорусским пограничным нарядом в ходе проверки режима государственной границы обнаружены повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением государственного герба и таблички с номером зафиксированы пробоины, предположительно, от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона. Происшествие будет расследоваться аппаратом пограничных уполномоченных. Кроме того, в настоящее время для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на месте работает следственно-оперативная группа.

Выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела.