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«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?

30 января 2022 16:44
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Новости Беларуси. Деревня Усохская Буда находится в двух километрах от границы с Украиной. Под охраной местной погранзаставы участок протяженностью около 20 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

Обстановка на западных рубежах продолжает оставаться напряженной. К чему готовятся белорусские пограничники? – читайте здесь.  

Украинский вопрос у местных, само собой, в топе обсуждений.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-1

Владимир Ильичев, житель Усохской Буды:  
Паники нет никакой, чтобы там кто-то бегал, «ой-ой-ой». Все нормально, без всяких эксцессов. А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдем защищать.  

Сетуют и на то, что отношения с Украиной испортились, а там остались родные и друзья, к которым теперь не попасть в гости.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-4

Евгений Краснобай, житель Усохской Буды:   
Раньше было – жили мы в мире, в дружбе, ездили – мы в Украину, они к нам приезжали. Там наших за рубежом много друзей хороших осталось. Они же не виноваты, что такая политика идет.  

За свою безопасность жители приграничья не переживают – знают, что они под надежной защитой.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-7

Евгений Краснобай:  
Мы живем и надеемся на своих пограничников, которые у нас, на наш погранотряд, что если что-то, не дай бог, и случится. Но мы думаем, что наши друзья, старшие братья – украинцы – этого не позволят, к нам не пойдут, не поддадутся на всякие провокации со стороны Запада и Америки. Поэтому будем надеяться на все хорошее. А если, не дай бог, что-то и случится, то мы знаем, что у нас защита надежная.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-10

Гомельская пограничная группа охраняет 360 километров границы. Техническую начинку застав постоянно модернизируют – только в декабре после реконструкции открыли два объекта. Инженерное прикрытие сегодня включает сигнализационную систему и видеонаблюдение. Благодаря датчикам дежурный оперативно получает сигналы о нарушении границы. Только за последние три года в Усохской Буде задержали более 30 нарушителей.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-13

Охраняют не только по линии границы, но и в приграничной полосе. Особенность южного направления в том, что государственный рубеж проходит не только по суше, но и по рекам Сож и Днепр, а также захватывает большой кусок зоны отселения и отчуждения. Ее контролирует специальный центр оперативного мониторинга.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-16

Андрей Быченко, официальный представитель Гомельской пограничной группы:  
Мы учитываем в оперативно-служебной деятельности вызовы, связанные с искусственным нагнетанием напряженности на сопредельной территории. Данные факты мы расцениваем как особенность обстановки, которая в целом продолжает оставаться стабильной и прогнозируемой.  

«А что нам переживать? Надо – автоматы и пойдём защищать». О чём ещё говорят жители приграничной с Украиной деревни?-19

Круглые сутки находиться на боевом посту и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Решение по охране государственной границы утверждено на высшем уровне. И пограничники готовы с дозором отшагать каждый ее метр. Ведь именно здесь начинается Родина.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Владимир Ильичев # Евгений Краснобай # Андрей Быченко # Галина Буро # Фотофакт

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