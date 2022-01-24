ГПК: «Никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит действовать в своих национальных интересах, как бы нас не пугали. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 24 января, утверждая решение на охрану государственной границы в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств. Возьмите польское направление. Если сейчас непосредственно на границе стоит 15 тысяч человек, на каждые 200 метров 7-8 человек плюс палатка. Зачем это? Вы прекрасно знаете, что всякий пограничный конфликт начинается с мелочей. И сегодня Президенту было доложено о недопущении перерастания этих мелочей в полномасштабные конфликты, хотя сопредельная сторона нас на это толкает. Но сразу скажу всем и вся, что безопасность наших государственных границ будет обеспечена любым способом. Силы и средства у нас для этого есть.