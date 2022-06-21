«Общество поражено неонацистскими настроениями». О происходящем в Украине рассуждают эксперты
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции.
Юлия Бешанова, СТВ:
Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Вы говорите о неонацистских группах. Насколько эти настроения сильны в украинском обществе?
«Неонацистские группы (и политические, и военные) оказывают одно из ключевых воздействий на принятие решений в Киеве»
Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):
Это хороший вопрос, потому что здесь есть некоторое расхождение, потому что на общественном уровне они не сильны, что показывают и опрос общественного мнения, и результаты выборов, и так далее. Но при этой низкой поддержке на общественном уровне неонацистских настроений неонацистские группы (и политические, и военные) оказывают одно из ключевых воздействий на принятие решений в Киеве. В этом, собственно, как мне кажется, одна из базовых особенностей этой политической системы, которая сложилась после 2014 года. Ее зачатки были до 2013-2014 годов, но после Майдана она сформировалась как завершенная политическая система. И как раз слом этой политической системы, влияние неонацизма как идеологии, как общественно-политической фигуры, вывод из политической системы Украины – это одна из ключевых и, наверное, самая сложная задача.
Юлия Бешанова:
Наверное, это самая сложная задача – вычистить эту верхушку? Возможно ли это вообще сделать?
«Общество поражено неонацистскими настроениями массово»
Сергей Рекеда:
Это возможно, но только путем системной работы в течение долгих лет, к сожалению. Потому что даже в последние восемь лет массированной неонацистской пропаганды на территории Украины они все равно дают о себе знать. Пусть все равно мы не можем говорить, что украинское общество поражено неонацистскими настроениями массово. Но все равно плоды этого были, и этот процесс обернуть вспять будет сложно и, наверное, гораздо дольше придется работать, чем восемь лет.
Юлия Бешанова:
Преломляю эту тему на Беларусь. Появилась информация о том, что белорусские неонацисты, националисты сейчас воюют на стороне ВСУ, и их там готовят к вторжению в Беларусь, чтобы подготовить почву, расшатать внутри страну и подготовить к более масштабному вторжению. Насколько эта информация соответствует действительности?
«Их всего лишь 69 человек». О белорусских неонацистах, которые воюют на стороне ВСУ
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, такой кейс существует. Мы видели некоторое время назад, заявляли, что они будут воевать при поддержке ВСУ, но оказалось сложно их уговорить идти на передовую. И это в большей степени в TikTok такие войска, которые позиционируются, которые говорят: нас полк, был батальон. Но, по сведениям, их всего лишь 69 человек, и фамилии этих людей соответствующие службы Беларуси знают. Да, действительно, у них такой шутовской вид, они позиционируют себя не совсем правильно, но они заявляют о том, что «мы можем, мы готовы».
Юлия Бешанова:
А кто их финансирует? «Мы можем, мы готовы» – а деньги откуда на такой банкет?
Игорь Гедич:
Естественно, это западное финансирование. Все обмундирование, вооружение из Запада идет. Но мы знаем этих людей, мы знаем, на что они способны. На террористические акты наверняка они готовы, спецслужбы их подготовят. Но в то же время мы готовы к этому, мы обладаем этой информацией, и те действия, которые предпринимаются на наших южных границах по недопущению прохода сюда террористических формирований, на данном этапе достаточно. Но успокаиваться нельзя. Действительно, эти террористические формирования могут, но, я думаю, конец их будет печален, если они это попробуют сделать.
Юлия Бешанова:
Не складывается ли у вас ощущение, что некоторым правящим кругам Украины даже выгодно такое военное положение с точки зрения финансов? Ведь это накачка вооружением, это гуманитарная помощь, денежные транши от Европы. Нет такого ощущения, что, в принципе, кому-то это очень выгодно? Кому война, а кому и мать родная.
«Они уже стали заложниками себя же»
Сергей Рекеда:
Даже через некоторых украинских журналистов просачивается информация о той коррупции, как зарабатывают нынешние украинские политики на гуманитарной помощи, на вооружении и так далее. Но тут вопрос не только финансовый, а такой, что второго им не надо, потому их политическое будущее возможно только в состоянии войны. Собственно, почему мне кажется, что политическая элита в Киеве так упорно, где-то антирационально ведет себя. Потому что они уже стали заложниками себя же, и у них нет возможности идти уже на переговоры.
Юлия Бешанова:
Если это все закончится, что делать дальше?
Сергей Рекеда:
Тогда их сметет волна и общественного недовольства, и политического поражения, и экономического кризиса внутри Украины, то есть это будет фактически политическая смерть.
Юлия Бешанова:
Мы все время говорим о том, что в Украину поставляются вооружения, дают деньги на обмундирование, и в то же время мы смотрим тот же интернет, смотрим те же российские источники и видим, что многие солдаты с передовой рассказывают о том, что воевать нечем, что вооружения нет, патронов нет. А куда это все девается?
Игорь Гедич:
Наверное, логичнее было бы этот вопрос задать той элите, которая стоит у власти, и тем олигархам, которые оказывают серьезное влияние на Зеленского в том числе. Поэтому те, которые идут, те заявления, которые, в частности, звучат с Запада о предоставлении определенной суммы по ленд-лизу, знаете, я думаю, что многое не доходит, многое распиливают еще на этапе попадания на территорию Украины. Ну и, конечно же, бесконтрольность со стороны Вооруженных сил Украины и политических элит за потоками этого оружия говорит сама за себя. Уже есть сведения о том, что Stinger появились.
Юлия Бешанова:
Да, и пулеметы «Максим» тоже появились.
Игорь Гедич:
Это, наверное, нехватка вооружения и какай-то пиар в определенном смысле. Но очень чревата эта бесконтрольная раздача оружия, которая началась еще в феврале или марте, когда на улицах Киева раздавали автоматы бесконтрольно.
Юлия Бешанова:
И выпускали заключенных.
«Воевать до последнего украинца – это те действия, которые предпринимает Запад»
Игорь Гедич:
Эти вещи имеют место, просто здесь уже пытаются схватиться за каждую соломинку. Мы видим, что иногда говорят о большой поставке вооружений, но определенная страна поставляет по факту, например, четыре пушки. Потому что одно дело – говорить, а другое – на самом деле. Я думаю, что те поставки вооружения ни к чему хорошему не приведут, и накачивание Украины силовой составляющей – это просто затягивание всех процессов. Воевать до последнего украинца – это те действия, которые предпринимает Запад.
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