«Общество поражено неонацистскими настроениями». О происходящем в Украине рассуждают эксперты

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции. Юлия Бешанова, СТВ:

Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Вы говорите о неонацистских группах. Насколько эти настроения сильны в украинском обществе? «Неонацистские группы (и политические, и военные) оказывают одно из ключевых воздействий на принятие решений в Киеве»

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):

Это хороший вопрос, потому что здесь есть некоторое расхождение, потому что на общественном уровне они не сильны, что показывают и опрос общественного мнения, и результаты выборов, и так далее. Но при этой низкой поддержке на общественном уровне неонацистских настроений неонацистские группы (и политические, и военные) оказывают одно из ключевых воздействий на принятие решений в Киеве. В этом, собственно, как мне кажется, одна из базовых особенностей этой политической системы, которая сложилась после 2014 года. Ее зачатки были до 2013-2014 годов, но после Майдана она сформировалась как завершенная политическая система. И как раз слом этой политической системы, влияние неонацизма как идеологии, как общественно-политической фигуры, вывод из политической системы Украины – это одна из ключевых и, наверное, самая сложная задача. Юлия Бешанова:

Наверное, это самая сложная задача – вычистить эту верхушку? Возможно ли это вообще сделать? «Общество поражено неонацистскими настроениями массово»

Сергей Рекеда:

Это возможно, но только путем системной работы в течение долгих лет, к сожалению. Потому что даже в последние восемь лет массированной неонацистской пропаганды на территории Украины они все равно дают о себе знать. Пусть все равно мы не можем говорить, что украинское общество поражено неонацистскими настроениями массово. Но все равно плоды этого были, и этот процесс обернуть вспять будет сложно и, наверное, гораздо дольше придется работать, чем восемь лет. Юлия Бешанова:

Преломляю эту тему на Беларусь. Появилась информация о том, что белорусские неонацисты, националисты сейчас воюют на стороне ВСУ, и их там готовят к вторжению в Беларусь, чтобы подготовить почву, расшатать внутри страну и подготовить к более масштабному вторжению. Насколько эта информация соответствует действительности? «Их всего лишь 69 человек». О белорусских неонацистах, которые воюют на стороне ВСУ

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, такой кейс существует. Мы видели некоторое время назад, заявляли, что они будут воевать при поддержке ВСУ, но оказалось сложно их уговорить идти на передовую. И это в большей степени в TikTok такие войска, которые позиционируются, которые говорят: нас полк, был батальон. Но, по сведениям, их всего лишь 69 человек, и фамилии этих людей соответствующие службы Беларуси знают. Да, действительно, у них такой шутовской вид, они позиционируют себя не совсем правильно, но они заявляют о том, что «мы можем, мы готовы». Юлия Бешанова:

А кто их финансирует? «Мы можем, мы готовы» – а деньги откуда на такой банкет? Игорь Гедич:

Естественно, это западное финансирование. Все обмундирование, вооружение из Запада идет. Но мы знаем этих людей, мы знаем, на что они способны. На террористические акты наверняка они готовы, спецслужбы их подготовят. Но в то же время мы готовы к этому, мы обладаем этой информацией, и те действия, которые предпринимаются на наших южных границах по недопущению прохода сюда террористических формирований, на данном этапе достаточно. Но успокаиваться нельзя. Действительно, эти террористические формирования могут, но, я думаю, конец их будет печален, если они это попробуют сделать. Юлия Бешанова:

Не складывается ли у вас ощущение, что некоторым правящим кругам Украины даже выгодно такое военное положение с точки зрения финансов? Ведь это накачка вооружением, это гуманитарная помощь, денежные транши от Европы. Нет такого ощущения, что, в принципе, кому-то это очень выгодно? Кому война, а кому и мать родная. «Они уже стали заложниками себя же» Сергей Рекеда:

Даже через некоторых украинских журналистов просачивается информация о той коррупции, как зарабатывают нынешние украинские политики на гуманитарной помощи, на вооружении и так далее. Но тут вопрос не только финансовый, а такой, что второго им не надо, потому их политическое будущее возможно только в состоянии войны. Собственно, почему мне кажется, что политическая элита в Киеве так упорно, где-то антирационально ведет себя. Потому что они уже стали заложниками себя же, и у них нет возможности идти уже на переговоры.