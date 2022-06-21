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«В Украине идёт конкретный грабёж активов Беларуси и России». Смогут ли страны вернуть своё?

21 июня 2022 19:18
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции.  

Юлия Бешанова, СТВ:  
Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Речь идет не только об информационной войне (о ней мы еще поговорим), сейчас в Украине идет конкретный грабеж активов Беларуси и России: нефтепродукты, калийные удобрения. Как на это реагировать и можно ли как-то легально правовым способом вернуть свое?  

«В Украине идёт конкретный грабёж активов Беларуси и России». Смогут ли страны вернуть своё?-1

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):  
Я думаю, что легальным правовым способом вернуть будет невозможно, потому что идет деградация абсолютная международных институтов и международного права. Те действия, которые вы упомянули, это, по большому счету, последние гвозди в гроб какого-то сотрудничества в старом режиме на основе международного права. Нужно выстраивать архитектуру нового международного сотрудничества и международного права. Поэтому каким-то легальным способом это будет проблематично вернуть, и вряд ли мы это увидим в ближайшее время. Нужно учитывать на будущее тот факт, что не существует никакого свободного рынка, каких-то независимых институтов международных. Существует система, в которой есть центр и периферия. Центр может руководствоваться и управлять этими международными институтами периферии. Те страны, которые относятся к этой периферии, должны либо подчиняться этим институтам, либо бороться за то, чтобы формировать собственный центр силы с выходом на какую-то многополярную систему международных отношений. Это единственный урок главный, который мы должны вынести из этой ситуации.  

«В Украине идёт конкретный грабёж активов Беларуси и России». Смогут ли страны вернуть своё?-4

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# Международная политика # общество # Юлия Бешанова # Игорь Гедич # Сергей Рекеда # Фотофакт

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