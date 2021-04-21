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«Чтобы укрепить чувство патриотизма». Ко Дню Победы сотрудники СК высадили аллею в Ленинском районе

21 апреля 2021 16:04
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Новости Беларуси. Сотрудники управления Следственного комитета по Минску заложили аллею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы укрепить чувство патриотизма». Ко Дню Победы сотрудники СК высадили аллею в Ленинском районе-1

В сквере возле Свислочи, на перекрестке Ленина и Смоленской, около полусотни молодых следователей вместе с сотрудниками Зеленстроя высадили 50 саженцев клена. Мероприятие приурочили ко Дню Победы и 70-летию Ленинского района. Каждый внес свой вклад в благоустройство столицы.

«Чтобы укрепить чувство патриотизма». Ко Дню Победы сотрудники СК высадили аллею в Ленинском районе-4

Андрей Веремейчик, начальник управления кадров и идеологической работы управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Мы это делаем на благо нашего родного города Минска, чтобы он был чище, краше. В том числе для того, чтобы укрепить чувства наших молодых следователей, укрепить чувство патриотизма и вообще любви к нашей родине.

«Чтобы укрепить чувство патриотизма». Ко Дню Победы сотрудники СК высадили аллею в Ленинском районе-7

Михаил Попов, директор Зеленстроя Ленинского района:
Надеемся, что этот уголок привлечет сюда желание граждан еще участвовать в посадке деревьев. Выбрали это место, потому что пустырь в центре города. С учетом техники, с учетом активного участия граждан у нас есть возможность, в принципе, озеленить вот этот участок.

«Чтобы укрепить чувство патриотизма». Ко Дню Победы сотрудники СК высадили аллею в Ленинском районе-10

Сотрудники Следственного комитета приняли эстафету по озеленению города от руководства и трудовых коллективов Ленинского района. Ранее здесь высадили еще одну аллею и установили камень с памятной табличкой. До 25 апреля озеленители завершат высаживать деревья в Минске.

# Следственный Комитет # общество # Андрей Веремейчик # Михаил Попов # Фотофакт

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