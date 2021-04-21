В Несвижском РОВД открыли новый спортивный зал с тренажёрами и кардиозоной

Новости Беларуси. Новый спортивный зал открылся в Несвижском РОВД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь будут проходить занятия по физической подготовке личного состава.

Зал разместили на чердаке, который ранее не использовался. Еще в конце зимы здесь провели ремонт, оборудовали душевые и раздевалки. Оснастили всем необходимым инвентарем и тренажерами, подключили современную систему вентиляции. Одновременно здесь могут тренироваться около 10 человек.

Александр Юрченко, начальник Несвижского РОВД:

Нам удалось на относительно небольшой площади спортивного зала разместить несколько зон. Это и борцовская зона, где сотрудники отрабатывают приемы самозащиты. Это и кардиозона, где можно разогреться и провести кардиотренировку, силовая зона и теннисный стол, где можно совершенствовать свои реакцию, быстроту.