В Несвижском РОВД открыли новый спортивный зал с тренажёрами и кардиозоной

Новости Беларуси. Новый спортивный зал открылся в Несвижском РОВД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь будут проходить занятия по физической подготовке личного состава.
Новости Беларуси. Новый спортивный зал открылся в Несвижском РОВД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь будут проходить занятия по физической подготовке личного состава.
Зал разместили на чердаке, который ранее не использовался. Еще в конце зимы здесь провели ремонт, оборудовали душевые и раздевалки. Оснастили всем необходимым инвентарем и тренажерами, подключили современную систему вентиляции. Одновременно здесь могут тренироваться около 10 человек.
Александр Юрченко, начальник Несвижского РОВД:
Нам удалось на относительно небольшой площади спортивного зала разместить несколько зон. Это и борцовская зона, где сотрудники отрабатывают приемы самозащиты. Это и кардиозона, где можно разогреться и провести кардиотренировку, силовая зона и теннисный стол, где можно совершенствовать свои реакцию, быстроту.
Теперь в любую погоду правоохранители смогут заниматься спортом, а также готовиться к профессиональным соревнованиям.