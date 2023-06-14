Образование, поддержка многодетных и пенсионеров. Что обсудили на заседании Соврепа и Палаты представителей?

Новости Беларуси. Образование, здравоохранение, поддержка многодетных семей и пенсионеров. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы – 14 июня шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление. Подробности заседания в материале Анастасии Ярощик-Корниенко. Еще до начала заседания парламентарии отмечают: разговор будет обстоятельный. Ведь социальная сфера волнует каждого.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Социальная сфера наиболее чувствительная сфера для нашего общества, иного в социальном осударстве быть не может. Петришенко: усилен контроль за обеспечением доступности медпомощи на всех уровнях ее оказания.

На пенсионные выплаты в 2023-м направят на 16 % больше средств по сравнению с прошлым годом. Поддержка материнства и детства – обеспечено повышение размеров пособий. Более 125 тысяч многодетных семей уже воспользовались материнским капиталом. Социально ориентированное государство – на это всегда делала упор Беларусь. И на этом фоне, отмечают депутаты, резолюция МОТ явно дискредитирует себя.

Анатолий Дашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Раньше, когда мы с ними контактировали, они были более адекватные, а сейчас я не знаю… Все политизировалось, даже Организация Объединенных Наций и прочие, они все стали политически на другую сторону, просто ведут себя неподобающим образом, нарушая все международные нормы и правила. Как это можно поддерживать санкции? Санкции в моем понимании – это просто геноцид по отношению к простым людям.

Гибридная война идет в отношении Беларуси. И информационное пространство не исключение. Фейки, вбросы... Иммунитет от лжесообщений вырабатывают отечественные СМИ. Профессиональнее стали региональные редакции. Медиаизмеритель позволяет чувствовать запрос зрителей. Чтобы пользователи не попались на фейк-удочку в социальных сетях, парламентарии в том числе стараются максимально открыто и быстро размещать информацию на своих страницах.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы активно работаем с населением. И, конечно, у нас у многих (наверное, практически у всех) есть странички и на Facebook, и в Telegram-каналах, конечно, мы эту информацию доносим через разные источники.