На пенсионные выплаты в 2023 году направят больше средств, чем в прошлом

Новости Беларуси. Образование, здравоохранение, поддержка многодетных семей и пенсионеров. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы, сегодня шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление. Игорь Петришенко подчеркнул: под самым пристальным вниманием находятся вопросы обеспечения граждан качественной и доступной медпомощью. По всем выявленным недостаткам в системе здравоохранения разработаны конкретные меры, проведена инвентаризация материально-технической базы учреждений. Одновременно продолжается модернизация 37 объектов. Основной объем ремонтных работ планируют завершить до конца года.

Игорь Каско, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На сегодня система здравоохранения тоже под прицелом, на передовой, потому что это тема животрепещущая. Все хотят, чтобы была медицинская помощь доступная, качественная и в достаточно большом объеме. И требовательность со стороны главы государства правильная и направлена в первую очередь на повышение качества и уровня оказания медицинской помощи. Но и системе здравоохранения здесь тоже надо понимать, что надо найти ту золотую середину между имеющимися ресурсами и теми вопросами, которые перед нами ставят.