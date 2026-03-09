Express: Песков сделал мрачное предупреждение о конце света

В Осло расследуют взрыв, который произошел у здания посольства США

Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался от входа в консульский отдел. На кадрах видно разбитое стекло у двери. Правоохранители не исключают, что взрыв может быть связан с текущей ситуацией в сфере безопасности, однако подозреваемых пока нет.