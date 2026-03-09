Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – мрачное предупреждение о конце света, следует из газеты Британии Daily Express пишет РИА Новости.
Накануне официальный представитель Кремля признал, что нынешние конфликты создают апокалиптическую картину, но напомнил, что история знала и более серьезные вызовы.
Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются с 28 февраля. Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по иранским объектам, включая Тегеран. Иран в ответ обстреливает израильскую территорию и американские базы. Москва осудила нападения и призвала стороны немедленно прекратить огонь.
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