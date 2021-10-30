Волны из карамели вокруг корабля аргонавтов. Как создают авторские скульптуры из теста?

Новости Беларуси. Перья из рисовой бумаги и волны из голубой карамели. В Могилеве в кулинарном поединке сразились российские и белорусские студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Частью «вкусного чемпионата» стал конкурс профмастерства по хлебопечению, где будущие технологи соревновались не только в силе вкуса, но и красоты. Мероприятие стало одним из подготовительных этапов к очередному чемпионату WorldSkills International, который в 2022 году пройдет в Китае. На что может уйти больше 10 килограммов муки, увидела Юлия Мычка. Юлия Рашкевич колдует над своим кулинарным шедевром. Из рук студентки четвертого курса Белорусского университета пищевых и химических технологий вот-вот «выпорхнет» съедобная жар-птица. Создать авторскую арт-скульптуру из теста – одно из заданий первого белорусско-российского конкурса профмастерства по хлебопечению. Для Юлии это своего рода репетиция перед серьезным испытанием. В 2022 году девушка будет представлять Беларусь на международном конкурсе WorldSkills в Шанхае.

Юлия Рашкевич, студентка Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Для меня этот конкурс очень важен, потому что можно прочувствовать все моменты и тонкости приготовления всех изделий. Какие-то недочеты учесть, работа на скорость.

В конкурсе принимают участие две команды. В гости в могилевский вуз приехали друзья-студенты из Московского университета технологий и управления. В кулинарной лаборатории в течение 8 часов исключительно из пищевых материалов будущие технологи должны создать арт-объект. Тема мучного творчества – «Мировые мифы и легенды».

Иван Мельников, студент Московского государственного университета технологий и управления:

Делаем произведение – это корабль аргонавтов, плывущих за золотым руном. Можно из всего создать шедевр. Благо, мука пластична, именно тесто, также карамель – хорошее связующее вещество. И, в принципе, если постараться, можно сделать все что угодно.

У каждого из участников конкурса большие амбиции и желание привнести в кулинарию что-то новое. Например, Иван Мельников уже сейчас трудится над рецептом необычного хлеба. Для кулинаров-кудесников представить личный рецепт равносильно тому, чтобы презентовать картину в галерее.

Иван Мельников:

Есть, конечно, какая-то минимальная мечта, на стадии процесса уже – создать желудиный хлеб.

– Желудиный хлеб? А такого еще нет в Москве?

– Вроде бы нет.

Конкурс командный и предполагает участие двух студентов, подающих надежды, но это не значит, что он только для старшекурсников. Арина Подгорная – студентка первого курса могилевского вуза, и это не помешало ей заявить о себе на самом старте. Две хозяйки легко могут ужиться на одной кухне, если у каждой есть не только чувство вкуса, но и меры.

Арина Подгорная, студентка Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Я вот только переступила порог этого университета, и так получилось, что я уже попала на этот конкурс. Я была очень рада, когда мне сказали, что я буду помогать Юле на конкурсе по арт-композиции.

Юлия Рашкевич:

Мне нужен был человек, который будет меня уравновешивать, потому что я очень нервно отношусь ко всему. И она меня успокаивала в какие-то моменты, когда что-то могло идти не так.

Участники признаются, что руки тряслись только на первых минутах конкурса. К концу состязаний формат кулинарного турнира стал почти домашним. Но итог «вкусных состязаний» кроется не в толщине теста и высоте пирогов. Главное – это опыт, смена обстановки и толчок для развития.

Раиса Кондратенко, декан инженерно-технологического факультета Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Конечно, в первую очередь это рост профессионального мастерства. Это практикоориентированность подготовки наших специалистов будущих, как в России, так и в Беларуси. Это опыт. Мы делимся своим опытом, а россияне делятся с нами своим. Мы обогащаем друг друга.

Игорь Никитин, заведующий кафедрой биотехнологий продуктов питания из растительного и животного сырья Московского государственного университета технологий и управления:

Это основа развития, то есть взаимодействие, коммуникация, конвергенция – есть еще такое слово. Конвергенция науки и каких-то образовательных практик, их смешивание и взаимное влияние друг на друга. Без этого ни наука, ни образование не могут развиваться эффективно.