По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября

Последняя неделя октября подарила белорусам теплые дни, дождей практически не было. Выходные же и вовсе отличаются температурой, которая нечасто случается в конце октября, рассказали в программе «Плюс-минус» . На столбиках термометра в дневные часы +16 – +19 °C.

Ноябрь, судя по прогнозам синоптиков, традиционно придет с дождями и похолоданием. Ожидается, что во вторник, 2 ноября, фронтальные разделы с Украины принесут осадки. Дожди пройдут на большей части республики. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1 до +7 °C, днем +7 – +13 °C. В среду, 3 ноября, также будет дождливо, ожидается туман.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.