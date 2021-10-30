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По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября

30 октября 2021 16:10
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Последняя неделя октября подарила белорусам теплые дни, дождей практически не было. Выходные же и вовсе отличаются температурой, которая нечасто случается в конце октября, рассказали в программе «Плюс-минус». На столбиках термометра в дневные часы +16 – +19 °C.

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-1

Ноябрь, судя по прогнозам синоптиков, традиционно придет с дождями и похолоданием. Ожидается, что во вторник, 2 ноября, фронтальные разделы с Украины принесут осадки. Дожди пройдут на большей части республики. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1 до +7 °C, днем +7 – +13 °C. В среду, 3 ноября, также будет дождливо, ожидается туман.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

В Риме +20°C, в Москве +10°C. О погоде в Европе на неделю с 1 по 7 ноября читайте здесь.

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-4

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-6

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-8

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-10

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-12

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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