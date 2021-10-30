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В Военной академии Беларуси прошёл день открытых дверей. Будущих абитуриентов познакомили с жизнью курсантов

30 октября 2021 16:58
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Новости Беларуси. Узнать о реальной жизни курсантов главного военного вуза страны 30 октября смогли около 2 000 потенциальных абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День открытых дверей в Военной академии Беларуси уже традиция.  

В Военной академии Беларуси прошёл день открытых дверей. Будущих абитуриентов познакомили с жизнью курсантов-1

Экскурсия по факультетам, знакомство с администрацией и курсантами вуза – все это поможет определиться с выбором будущей профессии. Желающим сюда поступать продемонстрировали современные образцы вооружения и рассказали, какие качества, знания и умения необходимы для успешного прохождения испытаний.  

В Военной академии Беларуси прошёл день открытых дверей. Будущих абитуриентов познакомили с жизнью курсантов-4

В Военной академии Беларуси прошёл день открытых дверей. Будущих абитуриентов познакомили с жизнью курсантов-6

Среди гостей воспитанники Минского суворовского и кадетских училищ, военнослужащие и гражданская молодежь, ученики специализированных лицеев МВД и МЧС. Отметим, что в академии созданы все условия для эффективного обучения.  

В Военной академии Беларуси прошёл день открытых дверей. Будущих абитуриентов познакомили с жизнью курсантов-9

Богдан Пушкаш, исполняющий обязанности заместителя начальника по учебной работе Военной академии Беларуси:
15 учебных корпусов, 380 специализированных аудиторий, тренажеры. Это прекрасная база для занятия физической культурой и спортом, спортивные городки, стадионы. У нас курсанты имеют возможность посещать различные секции, совершенствовать свой духовный мир, ездить на выставки, посещать музеи, принимать участие в различных других общественных мероприятиях.

В Военной академии Беларуси прошёл день открытых дверей. Будущих абитуриентов познакомили с жизнью курсантов-12

В ближайшую приемную кампанию планируют набрать 550 человек. В будущем курсанты смогут продолжить службу в различных ведомствах – в армии, внутренних войсках, на границе или же в качестве спасателей.  

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Богдан Пушкаш # Фотофакт

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