От промышленной безопасности до качества питьевой воды – в Беларуси рассмотрели ряд законопроектов

От перевозки опасных грузов и лизинговой деятельности до профилактики преступлений и качества питьевой воды. Весомый пакет законопроектов рассмотрели на заседании Палаты представителей Национального собрания. Один из ключевых касается промышленной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает ряд нововведений, направленных на повышение уровня надежности и экономической эффективности. Предусматривается введение обязательной аттестации для сварщиков, а также ужесточение требований к ряду производственных технологий.

Помимо этого, законодательно уточняются случаи, когда необходимо проводить техническое диагностирование потенциально опасных объектов и устройств. Еще один рассмотренный законопроект касается транспортировки опасных грузов. Важно минимизировать риски при перевозках и исключить возможность использования таких грузов в незаконных целях.