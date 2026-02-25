От промышленной безопасности до качества питьевой воды – в Беларуси рассмотрели ряд законопроектов
От перевозки опасных грузов и лизинговой деятельности до профилактики преступлений и качества питьевой воды. Весомый пакет законопроектов рассмотрели на заседании Палаты представителей Национального собрания. Один из ключевых касается промышленной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предусматривает ряд нововведений, направленных на повышение уровня надежности и экономической эффективности. Предусматривается введение обязательной аттестации для сварщиков, а также ужесточение требований к ряду производственных технологий.
Помимо этого, законодательно уточняются случаи, когда необходимо проводить техническое диагностирование потенциально опасных объектов и устройств. Еще один рассмотренный законопроект касается транспортировки опасных грузов. Важно минимизировать риски при перевозках и исключить возможность использования таких грузов в незаконных целях.
Сергей Давыдов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон уточняет и вносит порядок, по каким же дорогам на самом деле по Беларуси, по территории нашей, должны двигаться и передвигаться опасные грузы. Это в первую очередь управляет процессом перевозок и опять же обозначено на то, чтобы минимизировать риски как для здоровья людей, так и для окружающей среды.
Парламентарии также поддержали инициативу Министерства внутренних дел, направленную на совершенствование системы профилактики правонарушений. Законопроект расширяет перечень оснований для постановки граждан на профилактический учет. Особое внимание уделено борьбе с домашним насилием.
Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Меняются подходы к постановке на учет так называемых семейных дебоширов, семейных скандалистов. Сейчас предусматривается, что гражданин будет ставиться на профилактический учет в случае совершения им в течение года двух правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. И либо он привлечен к административной ответственности за данное нарушение, либо в суде состоялось примирение с потерпевшей стороной. Ранее такого не было.
Отдельным блоком выделен вопрос водоснабжения. Разработка законопроекта о качестве воды велась длительное время. Документ предполагает создание государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения, а также внедрение обязательных программ производственного контроля за качеством питьевой воды.