Исторический рекорд! К 2030 году «Белоруснефть» планирует выйти на годовой уровень добычи 2,3 млн тонн

Глубоко копают белорусские нефтяники. И речь не о способе добычи черного золота, а о планах, которые ставят перед предприятием. По итогам 2025 года «Белоруснефть» достигла рекордного объема добычи нефти – 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самые высокие показатели за всю историю суверенной Беларуси. Но дальше – больше. Успехи отрасли стали возможны благодаря стратегическому курсу, определенному Президентом Александром Лукашенко. В непростые 90-е годы глава государства не допустил передачи природных ресурсов зарубежным корпорациям, сделав ставку на развитие отечественной нефтяной отрасли.

С легкой руки Президента в 2007 году компания вышла на рынок Латинской Америки, реализовав проекты в Венесуэле и Эквадоре. Сегодня «Белоруснефть» – это не только стабильная добыча, но и следование современным экотрендам, развитие цифровых технологий. В 2018 году по решению главы государства предприятие стало национальным оператором по созданию сети зарядных станций для электромобилей. Авторитет компании подтверждает масштабная работа за пределами страны. Предприятие «Белоруснефть-Сибирь» на территории России имеет ежегодный портфель заказов свыше 100 миллионов долларов.

Александр Ляхов, генеральный директор «Белоруснефти»:

Мы приобрели в 2013 году компанию «Янгпур» в Российской Федерации и успешно развиваем этот проект. На момент приобретения компании добыча в углеводородном эквиваленте составляла чуть более 100 тысяч тонн в год. По итогам последних лет «Белоруснефть» и «Янгпур» на территории Российской Федерации стабильно превышают объемы добычи углеводородного сырья – более 1 миллиона тонн нефтегазового эквивалента по таким продуктам, как нефть, природный газ, попутный нефтяной газ, газоконденсат. Этот проект успешно вошел в структуру предприятия «Белоруснефти». В наших планах дальнейшее развитие за счет приобретения новых лицензий на территории России в установленном законом порядке.