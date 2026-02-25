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800 фальшивых сайтов и оборот до 2 млн долларов! В Минске пресечена деятельность мошеннических call-центров

25 февраля 2026 17:10
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800 фальшивых сайтов, ежемесячный оборот до 2 млн долларов. Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международная организованная преступная группа предлагала гражданам «высокий доход» от инвестиций в несуществующие финансовые компании. 

55 задержанных и миллионные обороты! В Минске ликвидировали мошеннические call-центры.

800 фальшивых сайтов и оборот до 2 млн долларов! В Минске пресечена деятельность мошеннических call-центров-2

Преступники задержаны. Уже проведено 78 обысков. Изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, документы и электронные носители информации. Также обнаружено более 700 тысяч рублей и 11 автомобилей. Наложен арест на 47 счетов подконтрольных субъектов хозяйствования – на них заблокировано свыше 1 млн долларов. 

Что стоит за этими цифрами? Подробнее расскажет Влада Родовская.

800 фальшивых сайтов и оборот до 2 млн долларов! В Минске пресечена деятельность мошеннических call-центров-4

Утро специалистов компании, которая якобы занималась рекламой и IT-услугами неделю назад, началось отнюдь не с кофе. Работники двух так называемых столичных call-центров, а далее злоумышленники, в течение 7 лет предлагали белорусам легкий заработок – вкладываешь не менее 500 долларов на инвестиционный счет и становишься если не миллионером, то близко к этому. После первого депозита потерпевшим рассказывали об успешной торговле и росте прибыли. И следом за этим поступали новые предложения.

800 фальшивых сайтов и оборот до 2 млн долларов! В Минске пресечена деятельность мошеннических call-центров-6

Сергей Гамко, заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Под предлогами пополнения торговых счетов, увеличения кредитного плеча, выгодного вложения активов в акции мировых компаний, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и комиссионных выплат, потерпевших склоняли к продолжению инвестирования, что они и делали. 

Похищенные денежные средства перечислялись на подконтрольные участниками организованной группой счета. Два мошеннических call-центра располагались на территории Минска и имели единый дистанционный центр управления. Преступную деятельность call-центров обеспечивало 7 отделов, имевших различную специализацию по завладению денежными средствами потерпевших.

Подробнее в видео.

# МВД Беларуси # Интернет-мошенничество # Мошенничество # Сергей Гамко

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