Обратишь внимание именно на неё. Каких женщин выбирает консультант конкурсов красоты?

Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если вы знакомитесь в соцсетях, женщина далека от фитоняшной фигуры, мягко скажем, но занимается интересным творчеством. Вы бы взялись узнавать ее душу?
Игорь Сенють, член жюри, консультант конкурсов красоты, увлекается психологией, физиогномикой:
Скажем честно, из моих предпочтений – я никогда не любил фитоняш. То есть для меня очень важно, чтобы человек себя ценил таким, какой он есть, и умел показать себя. Бывает такое, что женщина достаточно форменная, но она настолько красиво себя преподносит и несет, что ты обратишь именно на нее внимание. Но никак не на фитоняшу, которая вроде бы показывает, что у нее все хорошо, но на самом деле она постоянно собой недовольна. Мы приходим к внутреннему недовольству и «синдрому тетки».
Читайте также:
«Мода изменится, и фитоняшки будут не в тренде». Как формируются идеалы красоты?
«Обеспечивает себе иллюзорную безопасность». Как и зачем некоторые женщины развивают в супруге инфантильность?
«Для женщины это базовые вещи». Как мужчине предотвратить психологическое насилие в семье со стороны супруги?