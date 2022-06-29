Обратишь внимание именно на неё. Каких женщин выбирает консультант конкурсов красоты?

Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если вы знакомитесь в соцсетях, женщина далека от фитоняшной фигуры, мягко скажем, но занимается интересным творчеством. Вы бы взялись узнавать ее душу?