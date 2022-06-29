«Обеспечивает себе иллюзорную безопасность». Как и зачем некоторые женщины развивают в супруге инфантильность?

Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему женщина агрессирует на мужа?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Женщина делает инфантильным своего супруга, уводит его как бы в детскую позицию. Она сама становится в материнской относительно своего супруга. Таким образом она обеспечивает себе иллюзорную безопасность, когда он такой никакой весь. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Может быть, она хочет прочувствовать что-то заново? Наоборот, обращает таким образом на себя внимание? Нелли Куприянович:

Нет, не заново. Она же его мочкует, разрушает. Алеся Лакина:

Нелли, может быть она изначально выбрала себе инфантильного мужчину, а не сделала его таким?

Нелли Куприянович:

Для своей безопасности. Либо она выбирает себе сразу инфантильного, незрелого мужчину. Алеся Лакина:

Ведь женщина хочет вырастить мужчину. Часто женщины поднимают из грязи то, что лучше бы там и оставить. Пытаются его как-то отмыть, вырастить, чтобы он чего-то достиг. Может быть, поэтому она его пытается стимулировать таким образом? Нелли Куприянович:

Я слепила из того, что было, а потом что было, то полюбила – не работает это так. То есть женщина не может создать мужчину. Женщина может мужчину мотивировать, возбуждать. Но расти он должен сам для того, чтобы сделать свою женщину счастливой. Получается, женщина проявляет агрессию к мужчине для того, чтобы не давать ему расти. Ведь нельзя насильно растить мужчину, делать его мужественным.