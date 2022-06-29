«Мода изменится, и фитоняшки будут не в тренде». Как формируются идеалы красоты?
Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Навязанные обществом идеалы красоты – может быть, соцсети так влияют на женщин? Женщина заходит, видит идеальную картинку и говорит: «Почему я не такая?»
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Начинает сравнивать себя, насколько она соответствует этим ожиданиям?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Может, ненавязанное, а все-таки женщина сама это цепляет. Мы же свободны в своем выборе.
Алеся Лакина:
Нелли, раньше были в моде женщины с формами, а сейчас все фитоняшки. Раньше считалось: худая – значит больная. Согласитесь?
Нелли Куприянович:
Да, было такое. Женщина в теле – она смачная.
Алиция Пинюта, знает, почему женщины становятся сварливыми:
Она – такая женщина, готовая продолжать род.
Алеся Лакина:
«Кровь с молоком», – говорили.
Алиция Пинюта:
Даже в Америке в те давние времена, когда был момент, что экономика в упадке, кризисе – тогда в моду, скажем некрасивое слово, вошли женщины именно в формах. Но никого и никогда нельзя сравнивать с собой. Каждая из нас уникальна.
Алеся Лакина:
Считалось, что эта женщина может дать здоровое потомство. Кто знает, пройдет 10 лет, может быть, мода изменится, и фитоняшки будут не в тренде.
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