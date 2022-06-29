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«Для женщины это базовые вещи». Как мужчине предотвратить психологическое насилие в семье со стороны супруги?

29 июня 2022 14:01
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Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если мужчина понял, что стал жертвой психологического насилия со стороны женщины, что ему делать в этот момент?

«Для женщины это базовые вещи». Как мужчине предотвратить психологическое насилие в семье со стороны супруги?-1

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Варианта два. Если понимает, что он слабый – бежать. Если он все-таки решится как-то стать сильным, мужественным и смелым, значит через определенные манипуляции начинать женщину кружить понемножку.

Алеся Лакина:
Какие манипуляции? Ухаживать, дать почувствовать ей себя слабой?

Нелли Куприянович:
Ухаживания, романтика. Давать ей ощущение безопасности, защищенности.

Алеся Лакина:
Или все-таки психолог?

Нелли Куприянович:
В идеальном варианте, наверное, к психологу, чтобы уже сопровождать мужчину в его взрослении.

«Для женщины это базовые вещи». Как мужчине предотвратить психологическое насилие в семье со стороны супруги?-4

Алена Петручук, два года назад занялась спортом, похудела на 23 кг:
Если он будет ей несколько раз в день говорить, что ее любит, этого будет достаточно.

Нелли Куприянович:
Давайте не будем уменьшать дозу к нам. Пусть он говорит комплименты. Сюрпризы, ухаживания и обязательно безопасность и защищенность. Для женщины это базовые вещи, которые мужчина должен постараться обеспечить.

«Обеспечивает себе иллюзорную безопасность». Как и зачем некоторые женщины развивают в супруге инфантильность – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Нелли Куприянович # Алена Петручук # Фотофакт

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