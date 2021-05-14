Обращайте внимание на сроки созревания урожая. Какие сорта голубики можно выращивать в Беларуси?

В мире зарегистрировано более 200 сортов голубики. Для выращивания в наших климатических условиях подходят далеко не все. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют приобретать саженцы тех сортов, которые прошли испытания в Беларуси и внесены в госреестр. В таком случае – можно гарантировать, что урожай будет. Голубика. Как её посадить, чтобы был хороший урожай? Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Это 15 сортов, которые внесены, районированы в условиях республики. В большинстве своем они соответствуют агроклиматическим требованиям в целом от северных регионов нашей страны до южных.

Опытные любители голубики знают, что лакомиться этой полезной и вкусной ягодой можно практически весь сезон. А чтобы растянуть период плодоношения – достаточно лишь правильно подобрать сорта. При этом начать свою коллекцию можно с самого популярного. Александр Яковлев:

На вкус и цвет товарищей нет, каждый выбирает для себя. Более 70 % всех промышленных плантаций в мире созданы на основе сорта «Блюкроп». Наиболее популярный, это среднеспелый сорт.

Но одним (даже самым урожайным по всем описаниям) сортом в саду не обойтись. Их должно быть несколько. Количество ягод зачастую зависит исключительно от перекрестного опыления. Ну, а присматривая для своего сада разные сорта, обязательно обращайте внимание на сроки созревания урожая. Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность? Александр Яковлев:

Из раннеспелых сортов мы взяли «Патриот», но у него очень сильно растянут период созревания. Если обычно период составляет от 7 до 14 дней, то здесь может затянуться, когда уже тепла недостаточно, соответственно, эта ягода просто не успевает вызревать. Из ранних очень крупная ягода и очень такая презентабельная – это сорт «Дюк». Из средних, недавно введенных районированных сортов, – это «Денис блю». Из поздних очень хорошая ароматная ягода получается «Элизабет». Все сорта американской селекции, прошли апробацию в наших условиях и достаточно хорошо плодоносят.