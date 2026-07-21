Новости по тегу #растения

Чтобы остановить распространение инвазивного вида, специалисты косят траву и обрабатывают землю химикатами.
Двухтомник – результат масштабного многолетнего труда зоологов, ботаников и экологов.
Чтобы напиток был по-настоящему полезным, собирать листья нужно вовремя, на пике цветения, когда в растениях максимум витаминов.
Издание дополнят более 300 видов редких и исчезающих растений и свыше 200 видов животных.
В списке теперь: змееголовник Рюйша, берула прямая, кокушник длиннорогий. Также утверждены охранные обязательства и паспорта для произрастания этих растений.
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