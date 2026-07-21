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Новости по тегу #растения

В Минской области продолжают борьбу с борщевиком
21 июля 2026 08:35

В Минской области продолжают борьбу с борщевиком

Лошадь Пржевальского теперь в Красной книге! Рассказываем, какие изменения внесли в 5-е издание
14 января 2026 06:56

Лошадь Пржевальского теперь в Красной книге! Рассказываем, какие изменения внесли в 5-е издание

Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?
02 августа 2025 14:04

Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?

Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году
27 февраля 2025 17:34

Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году

В Логойском районе взяты под охрану места произрастания краснокнижных растений
07 февраля 2025 14:10

В Логойском районе взяты под охрану места произрастания краснокнижных растений

В каких местах лучше не собирать ягоды и где их проверить на радиацию?
20 июля 2021 15:23

В каких местах лучше не собирать ягоды и где их проверить на радиацию?

Лучше в вечернее время. Рассказываем, как правильно поливать растения летом
02 июля 2021 08:49

Лучше в вечернее время. Рассказываем, как правильно поливать растения летом

Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?
11 июня 2021 08:43

Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?

Не выносит переувлажнения. Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы она эффектно цвела?
04 июня 2021 09:05

Не выносит переувлажнения. Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы она эффектно цвела?

«Рука Будды» – один из самых древних цитрусов. Что ещё уникального можно посмотреть в Ботаническом саду в Минске
02 июня 2021 10:06

«Рука Будды» – один из самых древних цитрусов. Что ещё уникального можно посмотреть в Ботаническом саду в Минске

«Интересные соцветия, которые окутывают куст белой пеленой». Показываем сорта сирени белорусской селекции
01 июня 2021 12:36

«Интересные соцветия, которые окутывают куст белой пеленой». Показываем сорта сирени белорусской селекции

Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист
28 мая 2021 09:06

Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист