Голубика. Как её посадить, чтобы был хороший урожай?

Садовая голубика. Сегодня уже трудно найти садовода, который бы не заинтересовался этой ягодной культурой. Прежде всего благодаря яркому выразительному вкусу и полезным свойствам крупных ягод. Когда же лучше высаживать голубику? Александр Яковлев, заведующий лабораторией Центрального ботанического сада г. Минска:

Если мы используем посадочный материал с закрытой корневой системой, мы можем не ограничиваться весной, или осенью, в течение лета мы можем его высаживать. Если же мы используем неокрепшие, укорененные черенки, лучшее время – весна.

Однако специалисты отмечают, что большинство владельцев приусадебных участков, высадив у себя несколько кустиков, в итоге сталкиваются с проблемой скудного урожая. Причины, оказывается, очень просты. Каких же ошибок важно избегать при посадке в своем саду голубики? Александр Яковлев:

В большинстве своем наши садоводы-любители воспринимают ее как родственницу или последовательницу наших традиционных ягодных культур: крыжовника, смородины. Покупая этот посадочный материал, высаживают на место, не особенно вдаваясь, а в чем же суть тех агротехнических мероприятий, которые необходимо сделать. На самом деле эта культура полностью отличается от того, что мы привыкли выращивать в нашем саду. Она имеет свои биологические требования, которые необходимо удовлетворять для того, чтобы мы получили урожай.

Чтобы голубика хорошо развивалась и ежегодно радовала большим количеством крупных и сладких ягод, прежде всего надо подобрать для нее правильное место в саду. Что учитываем в первую очередь? Александр Яковлев:

В первую очередь – это отношение к месту посадки. Желательно всегда использовать для себя закрытое место именно с северной стороны, чтобы северные ветра не доставляли хлопот для самих растений. Также необходимо помнить, что даже слабое затенение будет приводить к тому, что урожайность у вас будет падать. Поэтому эта культура открытая, любит солнечное место, хорошо прогреваемое.

Ну и конечно же, залог успешного выращивания этой ягодной культуры – почва. Механический состав и кислотность. Специалисты уверяют, есть такие участки, где голубика точно не сможет расти и развиваться.