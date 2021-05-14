Тема – функции и полномочия парламента. В Минске проходит очередное заседание Конституционной комиссии

Накануне встречу с руководителями комиссии провел глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул открытость работы. Важно, чтобы специалисты реагировали на запросы общества и прислушивались к людям. Белорусов, которые готовы делиться своими идеями, немало. Предложений поступают тысячи.

Специалисты и представители общественности над новой редакцией Основного закона работают в штатном режиме. Уже прошло три заседания, на которых подготовлены изменения в разделах об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством.