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Тема – функции и полномочия парламента. В Минске проходит очередное заседание Конституционной комиссии

14 мая 2021 08:37
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Новости Беларуси. Функции и полномочия парламента – тема очередного заседания Конституционной комиссии. 14 мая оно проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема – функции и полномочия парламента. В Минске проходит очередное заседание Конституционной комиссии-1

Накануне встречу с руководителями комиссии провел глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул открытость работы. Важно, чтобы специалисты реагировали на запросы общества и прислушивались к людям. Белорусов, которые готовы делиться своими идеями, немало. Предложений поступают тысячи.

Тема – функции и полномочия парламента. В Минске проходит очередное заседание Конституционной комиссии-4

Специалисты и представители общественности над новой редакцией Основного закона работают в штатном режиме. Уже прошло три заседания, на которых подготовлены изменения в разделах об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством.

Тема – функции и полномочия парламента. В Минске проходит очередное заседание Конституционной комиссии-7

Текст изменений Президенту должны представить до 1 августа. Затем новую Конституцию вынесут на республиканский референдум.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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