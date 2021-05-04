Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?

Голубика, вопреки многочисленным отзывам о сложностях ее выращивания, – культура неприхотливая. Она хорошо освоилась в климатических условиях Беларуси и радует садоводов стабильно хорошими урожаями вкусных крупных ягод. Правда, с одной оговоркой: если для саженцев подобрали солнечное место, укрытое от холодных северных ветров и правильный грунт. Глинистая почва, уверяют специалисты, абсолютно не подходит для выращивания голубики. Голубика. Как её посадить, чтобы был хороший урожай?

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Если мы используем такой тип почвы, соответственно, выкапываем посадочное место порядка 40 на 40 см, глубиной до 35 см и эту посадочную лунку набиваем именно верховым торфом. Торф, который имеет кислую реакцию среды. Его кислотность может составлять от 3,5 до 5 максимум. Где-то пишется как рекомендация: до 5,5 выдерживает голубика, но это уже не тот оптимум для этой культуры.

Однако и легкие почвы также требуют корректировки состава. Это позволит повысить урожайность. Александр Яковлев:

Если у вас легкие по механическому составу почвы: песчаные, супесчаные – можно выращивать на них, но необходимо добавлять эту органическую составляющую, потому что на одном минеральном субстрате голубика произрастать не будет. В любом случае в меньшем количестве используем верховой торф, перемешиваем и высаживаем.

Правильно подготовленная посадочная яма поможет саженцу быстрее окрепнуть и начать плодоношение. При этом не забываем в дальнейшем про важный агротехнический прием выращивания голубики – подкисление почвы. Существует множество рекомендаций, как это сделать. Уксус, электролит, лимонный сок – что же выбрать? Александр Яковлев:

Кислотность необходимо поддерживать с использованием коллоидной серы. В интернете можно встретить, что можно разводить и уксус, и электролит. Кто-то советует, что перебродившее варенье использовать для этого. Но это не те препараты, которые безболезненны для роста и развития голубики. Есть небольшие пакетики по 200 г коллоидной серы, соответственно, до 20-30 г на кустик, вокруг кустика посыпается этой серой. Но именно важен контакт с почвой, потому что сера в воде не растворяется и сера используется как фунгицид.

Однако, используя подкисляющие препараты, важно помнить и про меру. Будет идеально выяснить кислотность почвы в посадках голубики, чтобы выработать схему внесения серы. Александр Яковлев:

Если почва недостаточно закислена, одноразовое внесение весной 20-30 г на кустик будет больше, чем достаточно. Если ближе к нейтральной среде, необходимо проводить эту операцию и весной, и осенью.