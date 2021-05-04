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Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?

04 мая 2021 08:57
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Голубика, вопреки многочисленным отзывам о сложностях ее выращивания, – культура неприхотливая. Она хорошо освоилась в климатических условиях Беларуси и радует садоводов стабильно хорошими урожаями вкусных крупных ягод. Правда, с одной оговоркой: если для саженцев подобрали солнечное место, укрытое от холодных северных ветров и правильный грунт. Глинистая почва, уверяют специалисты, абсолютно не подходит для выращивания голубики.

Голубика. Как её посадить, чтобы был хороший урожай?

Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?-1

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:
Если мы используем такой тип почвы, соответственно, выкапываем посадочное место порядка 40 на 40 см, глубиной до 35 см и эту посадочную лунку набиваем именно верховым торфом. Торф, который имеет кислую реакцию среды. Его кислотность может составлять от 3,5 до 5 максимум. Где-то пишется как рекомендация: до 5,5 выдерживает голубика, но это уже не тот оптимум для этой культуры.

Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?-4

Однако и легкие почвы также требуют корректировки состава. Это позволит повысить урожайность.

Александр Яковлев:
Если у вас легкие по механическому составу почвы: песчаные, супесчаные – можно выращивать на них, но необходимо добавлять эту органическую составляющую, потому что на одном минеральном субстрате голубика произрастать не будет. В любом случае в меньшем количестве используем верховой торф, перемешиваем и высаживаем.

Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?-7

Правильно подготовленная посадочная яма поможет саженцу быстрее окрепнуть и начать плодоношение. При этом не забываем в дальнейшем про важный агротехнический прием выращивания голубики – подкисление почвы. Существует множество рекомендаций, как это сделать. Уксус, электролит, лимонный сок – что же выбрать?

Александр Яковлев:
Кислотность необходимо поддерживать с использованием коллоидной серы. В интернете можно встретить, что можно разводить и уксус, и электролит. Кто-то советует, что перебродившее варенье использовать для этого. Но это не те препараты, которые безболезненны для роста и развития голубики. Есть небольшие пакетики по 200 г коллоидной серы, соответственно, до 20-30 г на кустик, вокруг кустика посыпается этой серой. Но именно важен контакт с почвой, потому что сера в воде не растворяется и сера используется как фунгицид.

Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?-10

Однако, используя подкисляющие препараты, важно помнить и про меру. Будет идеально выяснить кислотность почвы в посадках голубики, чтобы выработать схему внесения серы.

Александр Яковлев:
Если почва недостаточно закислена, одноразовое внесение весной 20-30 г на кустик будет больше, чем достаточно. Если ближе к нейтральной среде, необходимо проводить эту операцию и весной, и осенью.

Почва для голубики. Какая должна быть и как поддерживать её кислотность?-13

По сути, это все главные секреты выращивания голубики. Согласитесь, несложно. Плюс, конечно же, как и все растения, культура нуждается в профилактических обработках и подкормках в течение сезона.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Александр Яковлев # Фотофакт # растения

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