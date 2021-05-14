Мария Василевич избрана членом Совета Форума молодых парламентариев МПС

Новости Беларуси. Поддержка молодежи в эпоху COVID-19. Эта тема стала ключевой во время Форума молодых парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прошел в онлайн-формате в рамках 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Дискуссия была посвящена восстановлению после коронавируса с учетом интересов молодежи. Участники форума делились тем, какие меры предпринимаются в их странах для помощи молодым людям во время пандемии, какие проблемы до сих пор остаются актуальными, предлагали возможные пути их решения.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В тех странах, где были введены жесткие ограничительные меры, молодежь оказалась в достаточно уязвимом положении. Поскольку мы знаем, что молодые люди зачастую заняты в сфере общественного питания, да и в целом в сфере услуг. И, безусловно, сейчас на рынке труда, учитывая достаточно маленький опыт работы, они находятся не совсем в конкурентоспособном положении. Более того, пандемия усилила вопросы насилия, такую проблему актуальную, к сожалению, на данный момент. И насилие в семье, и насилие в интернете.