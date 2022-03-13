Обнаружено 120 мест захоронений мирных жителей. Прокуратура Витебской области опросила более 2000 свидетелей по факту геноцида

Новости Беларуси. В обновленном проекте Конституции появилась статья о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Время показало, что находятся среди нас те, кто пытается не только исказить факты, но и вовсе переписать историю. Но в Беларуси встали на защиту своего прошлого.

Сейчас идет работа по восстановлению исторической справедливости в отношении тех, кто погиб, защищая Родину. Генеральная прокуратура ведет расследование по факту геноцида наших людей во время Великой Отечественной. Уже обнажились шокирующее факты, которые нам только предстоит осознать и переосмыслить. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Гибридное слово «геноцид» переводится как «род или племя» и «убиваю». По сути, это формат массового насилия, цель которого – уничтожить этническую, национальную или расовую группу. Методы такие же бесчеловечные – от причинения психологических травм до убийства. «Дедушка когда мясо отрезал с дохлого коня, так варили в каске военной». Воспоминания бывшей узницы концлагеря – читайте здесь.

Все эти методы не на бумаге, а на деле осуществлялись здесь, на месте концлагеря «5-й полк» на окраине Витебска. В годы Великой Отечественной войны через лагерь прошло более 150 тысяч военнопленных и мирных жителей. Это вторая по количеству убитых и замученных в нашей стране «фабрик смерти». По разным данным, здесь погибли от 80 до 100 тысяч детей, женщин, мужчин, стариков.

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева:

У немцев было несколько, можно сказать, видов лагерей концентрационных для военнопленных. Это и дулаги – пересыльные лагеря, шталаги – для рядового сержантского состава, и лагеря для офицеров были отдельные. Вот этот наш шталаг 313 был для рядового сержантского состава Красной армии, но впоследствии лагерь меняет свою аббревиатуру и становится концентрационным лагерем 313 СД. Это служба, которая вела борьбу именно с партизанами, с теми людьми, кто оказывал помощь подпольщикам, партизанам. В основном здесь оказывается гражданское население. «Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтенное ранее место захоронения – читайте здесь.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного генеральным прокурором Республики Беларусь по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период, прокуратура Витебской области допросила более 2 000 свидетелей, узников, их родственников. В Витебской области уже найдено и осмотрено 120 ранее неизвестных мест захоронений мирных жителей.

Владимир Гук, заместитель прокурора Витебской области:

Проделана уже значительная работа за прошедший год и этот. Осмотрены тысячи архивных документов. Проводятся осмотры мест, где были уничтожены деревни. Уже более 240 таких осмотров проведено. В проекте изменений Конституции Республики Беларусь данный момент также нашел свое отражение, и теперь сохранение исторической памяти – это долг каждого гражданина.