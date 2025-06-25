Новые подходы к защите рубежей! Как проходят учения погранслужбы?
Учебно-методический сбор проходит на базе Гродненской пограничной группы. Его участниками стали руководители территориальных органов погранслужбы и их заместители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевая цель – повышение профессиональных навыков. В их числе огневая подготовка, применение ударных дронов, работа кинологов. Полученные знания тут же применяют на практике. На полигоне Гожский отработаны противозасадные мероприятия, слаженность минометного расчета, приемы борьбы с беспилотниками. Сбор плановый, но вместе с тем его актуальность диктует и обстановка у наших границ.
Как учимся защищать рубежи Родины в мирное время – в нашем следующем сюжете.
Учебный полигон. Колонна бронетехники продвигается по маршруту, когда ее атакует дрон-камикадзе. Условный противник устраивает засаду: беспилотный комплекс точно поражает цель, демонстрируя новые реалии современного боя.
На помощь пострадавшим выдвигается бронированный медицинский автомобиль. Этот мобильный комплекс оснащен оборудованием, которое позволяет оказывать помощь на уровне реанимационного блока. Все направлено на спасение жизни, даже в самых сложных условиях.
Медик боевого отдела:
Данный автомобиль укомплектован средствами подогрева растворов объемом на 4 литра, аспиратор, кардиомонитор с функцией дефибриллятора, кардиостимулятора, пульсоксиметрии, измерения давления и контроля ЭКГ в реальном времени.
Технические средства охраны границы обновляются ежегодно. Камеры, работающие в любых погодных условиях, системы обнаружения и сигнализации, программно-аппаратные комплексы для визуализации в реальном времени – все это обеспечивает эффективность работы пограничной службы и нашу безопасность. В данных сборах, призванных обеспечить готовность к современным вызовам, участвуют командиры пограничных отрядов и групп, а также специалисты по защите стратегических объектов страны – от южных до западных рубежей. Постоянное совершенствование – залог надежной защиты государственной границы.
Андрей Федоров, начальник Мозырского пограничного отряда:
В настоящее время мы активно внедряем в охрану государственной границы беспилотные летательные аппараты, современные средства ведения воздушной разведки. Теперь же беспилотный авиационный комплекс – это средство усиления укрепленного пограничного наряда. Это средство, которое применяется в каждом подразделении государственной границы ежедневно.
Сегодня на границе не просто люди и техника. Здесь рождаются новые подходы к защите рубежей. Каждый участник сборов вернется в свое подразделение с новым опытом и в готовности применять полученные знания на практике. Во времена, когда угрозы становятся все сложнее, совершенствование системы безопасности – стратегический приоритет.