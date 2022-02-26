Когда появлялся его Ил-2, наступала беда. Почему лётчики в Великую Отечественную хотели служить у Леонида Беды?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта Победа далась советскому народу действительно нелегко: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Леонид Беда родился в 1920 году в селе Новопокровка в Казахстане. Окончил Уральский учительский институт, параллельно с учебой занимался в аэроклубе. На фронт молодой летчик попал в августе 42-го, в штурмовой авиационный полк под Сталинградом. К тому времени большая часть города была сожжена, немецкие войска подошли вплотную. Единственным спасением стали советские штурмовики и бомбардировщики.

Будущий герой начал войну сержантом, а закончил ее в звании гвардии майора. 214 боевых вылетов – когда в воздухе появлялся его Ил-2, для противника и правда наступала настоящая беда. Он освобождал Прибалтику и Польшу, участвовал в битве за Донбасс и помогал с воздуха наземным войскам прорывать вражескую оборону в Крыму. Во время боев за освобождение Беларуси наносил удары по скоплению врага в Минском котле, штурмовал переправы через Березину и Неман. Славу летчику принесло умение совершать неожиданные маневры, которые обеспечивали успех и минимальные потери. Пилотов его эскадрильи называли «школой Беды». А под командование Леонида Игнатьевича стремились попасть все летчики на фронте.

Из воспоминаний сослуживцев Леонида Беды:

Он был легендарным летчиком и командиром, его знали многие, и многие стремились воевать под его командованием. Его группы всегда успешно выполняли поставленные задачи при минимуме потерь со своей стороны. Все летчики эскадрильи под его командованием закончили войну в звании Героев Советского Союза. Причина такого успеха в том, что он от природы был склонным к математике и анализу. Получив педагогическое образование, был настоящим учителем на фронте для своих летчиков. Хоть и возраст у него был чуть за 20, он был учителем для всех не только по служебному положению и диплому, но и по характеру.

После войны Леонид Беда окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. Его набор называли золотым: все летчики были Героями Советского Союза. Затем была служба в Средней Азии, учеба в Академии Генштаба, служба в Северной группе войск. В 1963 году Леонид Беда возглавил штурмовую авиационную дивизию в Лиде, в которой прошел всю войну, а затем стал командующим авиацией Белорусского военного округа.