Азарёнок: Лукашенко хоть раз нас всех предал? Ну так не надо поперёк Батьки лезть в пекло!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Так сложилось, что обычно мои эфиры особым образом отсматривают враги наши, подлецы и негодяи. Они бесятся, они ненавидят, они плюются. Ежики плакали, кололись, но продолжали кушать кактус. Но сегодня чувствую, что пришла пора обратиться и поговорить исключительно с нашими сторонниками. Повод вестимо очевиден – встреча Батьки и Келлога, и все те круги по воде, что разошлись потом.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Итак, для начала нужно разделить искренних, но не понимающих людей и сознательных провокаторов. Тех, кто ненавидит нашу государственность, нашего Президента, наш строй. Хочет здесь чего-то другого, хочет нас куда-то, может быть, присоединить. Тех, кто сознательно в российское информационное пространство вбрасывает давно протухшие мантры и бредни про 2-3-4 стула, многовекторность, сдачу кому-то и вот это вот все. Вам скажу одно: накуся выкусите.
Григорий Азаренок:
А вот с искренними патриотами надо поговорить. Только сразу скажу: все исторические аналогии всегда неточны, но кое-что объясняют. Давайте вспомним 1930-е годы. Советский Союз усиленно готовится к войне.
Мы штампуем танки, пушки, выполняем пятилетки в три года, усиленно ведем игру на международной арене. Главный враг – нацистская Германия. Мы воюем с ними в Испании. Вся наша пропаганда абсолютно справедливо клеймит фашистов. Но, очевидно, Сталин понимает, что нас зажимают в угол, что против нас выстраивают общезападную коалицию, что кормит Гитлера мировой капитал, что его сознательно направляют на Восток, что ему дали сожрать Чехословакию с одной целью – очистить ему путь к нашей границе.
Но обыватель все это понимает только сейчас. А на вещи надо смотреть конкретно исторически. И вот как гром среди ясного неба. В Москве Иоахим фон Риббентроп. Заключен пакт, а вскоре договор о дружбе и границе. Представьте себя на месте советского патриота в тот момент.
Мир перевернулся. Мир просто рухнул. В газете «Правда» печатаются речи Гитлера. А кто тогда понимал мировые расклады? Это сейчас мы уже знаем и о секретных протоколах, о том, что удалось благодаря им отвести границы, отсрочить нападение. Мы выиграли время. Это мы спустя 80 лет только понимаем, и то не до конца. А тогда, тогда всю правду, всю картину мира в своей голове держал только один человек – Верховный Главнокомандующий. Вы думаете, он хоть на секунду верил в искренность Гитлера? В то, что войны не будет? Сталин никому в этом мире никогда не верил, и уж тем более западникам.
Григорий Азаренок:
Или другой пример, послевоенное обустройство мира. Рузвельт, затем Трумэн, Черчилль и все тот же Сталин. Он устраивал им в Ялте просто царский прием. Они славословили его, провозглашали тосты за великого генералиссимуса. В этот момент, как вы думаете, он не знал их реальных намерений? Он не понимал, что они готовят против него новую войну? И если бы англосаксы обрушились на нас в 1945-м, при всей мощи нашей рожденной в боях великой войны армии, нас бы смели. Потенциал был просто несопоставим, и у них уже была бомба, а у нас нет.
Но огромной и тонкой дипломатической игрой, стравливая их кулуарными договоренностями, Сталину удалось протянуть до того момента, когда мы создали свою ядрену дубину. И все равно война вспыхнула: сначала холодная, а потом корейская. Но удалось выиграть время, и ради этого многим пожертвовали. Поссорились с Тито, отдали Западу Грецию и Иран. Много чего еще. Это вам не быдло из тюрьмы выпустить. Это геополитика.
Теперь давайте внимательно почитаем фрагмент интервью нашего председателя КГБ Ивана Станиславовича Тертеля. «Второй аспект – необходимость развивать добрососедские отношения с различными странами, чтобы способствовать деэскалации складывающейся ситуации. Если не будет принято каких-то кардинальных решений, чтобы найти консенсус, как видим даже по сегодняшним событиям, мы все можем оказаться в очень, очень тяжелой ситуации с последствиями, которые мы не можем даже предусмотреть в настоящее время».
Это сказал глава КГБ. Вы понимаете, что произнесено? Если мы, не только Беларусь, но и Россия, не совершим искусный дипломатический трюк, столкновение с единым коллективным Западом неизбежно. Вы готовы к ядерной войне? Я уже свою тридцатку отжил. А вот дети в чем виноваты?
Григорий Азаренок:
Переговоры всегда надо вести. Ради хотя бы обменов пленными. Или вот кто-то сейчас выйдет к женам и матерям и скажет: «Не будем мы забирать воинов, мы принципиальные, мы даже гадить с западниками в одно поле не сядем». Ну, скажите это женам и матерям. Возьмите на себя эту ответственность. Что вы все начинаете бросать в интернеты – они всегда кинут, посмотрите на Януковича, на Хусейна, на Мубарака, на Каддафи. Вот так поэтому их и свергли. Что они обманываться рады.
А Батьку не свергли. Батька здесь. И когда бабка Меркель звонила в 2020-м, чтобы втянуть нас в блуд «переговоров с оппозицией», Лукашенко не взял трубку. Занят был. И не с кем было разговаривать. Сейчас же есть с кем и есть о чем. При этом прекрасно понимая, кто на самом деле с тобой за столом. Что Запад никогда не выполнял ни одного своего обещания. Это все знают, все держат в голове. Но играть надо, и карты у нас сильные.
Было сказано: вопросы нашей геополитической ориентации, союза с Россией и партнерства с Китаем даже не стоят в повестке дня. И как бы того ни хотели надумать себе либерасты, вопрос закрыт. С Россией. Точка.
Знаете, иногда это как в любви. Просто надо поверить. Не требовать здесь и сейчас объяснений и доказательств, а смотреть влюбленными глазами и верить. И молиться. У Господа Бога тоже не требуют ежедневных доказательств его существования. Просто просят о милости. А иногда эта милость изливается в виде болезней, бед и несчастий. И за них нужно в первую очередь благодарить. Вот и все.
Лукашенко хоть раз нас всех предал? Хоть раз нас всех стратегически или тактически подвел? Хоть раз повел не туда? Ну так не надо поперек Батьки лезть в пекло. Нам всем в общем державном маневре удастся найти свой ад и победить его. Нужно быть твердыми, не суетиться и тем более не паниковать. Бодрее, братцы! Гойда!
Смотрите видео в нашем Telegram-канале.