Азарёнок: Лукашенко хоть раз нас всех предал? Ну так не надо поперёк Батьки лезть в пекло!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Так сложилось, что обычно мои эфиры особым образом отсматривают враги наши, подлецы и негодяи. Они бесятся, они ненавидят, они плюются. Ежики плакали, кололись, но продолжали кушать кактус. Но сегодня чувствую, что пришла пора обратиться и поговорить исключительно с нашими сторонниками. Повод вестимо очевиден – встреча Батьки и Келлога, и все те круги по воде, что разошлись потом. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Итак, для начала нужно разделить искренних, но не понимающих людей и сознательных провокаторов. Тех, кто ненавидит нашу государственность, нашего Президента, наш строй. Хочет здесь чего-то другого, хочет нас куда-то, может быть, присоединить. Тех, кто сознательно в российское информационное пространство вбрасывает давно протухшие мантры и бредни про 2-3-4 стула, многовекторность, сдачу кому-то и вот это вот все. Вам скажу одно: накуся выкусите.

Григорий Азаренок:

А вот с искренними патриотами надо поговорить. Только сразу скажу: все исторические аналогии всегда неточны, но кое-что объясняют. Давайте вспомним 1930-е годы. Советский Союз усиленно готовится к войне. Мы штампуем танки, пушки, выполняем пятилетки в три года, усиленно ведем игру на международной арене. Главный враг – нацистская Германия. Мы воюем с ними в Испании. Вся наша пропаганда абсолютно справедливо клеймит фашистов. Но, очевидно, Сталин понимает, что нас зажимают в угол, что против нас выстраивают общезападную коалицию, что кормит Гитлера мировой капитал, что его сознательно направляют на Восток, что ему дали сожрать Чехословакию с одной целью – очистить ему путь к нашей границе. Но обыватель все это понимает только сейчас. А на вещи надо смотреть конкретно исторически. И вот как гром среди ясного неба. В Москве Иоахим фон Риббентроп. Заключен пакт, а вскоре договор о дружбе и границе. Представьте себя на месте советского патриота в тот момент. Мир перевернулся. Мир просто рухнул. В газете «Правда» печатаются речи Гитлера. А кто тогда понимал мировые расклады? Это сейчас мы уже знаем и о секретных протоколах, о том, что удалось благодаря им отвести границы, отсрочить нападение. Мы выиграли время. Это мы спустя 80 лет только понимаем, и то не до конца. А тогда, тогда всю правду, всю картину мира в своей голове держал только один человек – Верховный Главнокомандующий. Вы думаете, он хоть на секунду верил в искренность Гитлера? В то, что войны не будет? Сталин никому в этом мире никогда не верил, и уж тем более западникам.

Григорий Азаренок:

Или другой пример, послевоенное обустройство мира. Рузвельт, затем Трумэн, Черчилль и все тот же Сталин. Он устраивал им в Ялте просто царский прием. Они славословили его, провозглашали тосты за великого генералиссимуса. В этот момент, как вы думаете, он не знал их реальных намерений? Он не понимал, что они готовят против него новую войну? И если бы англосаксы обрушились на нас в 1945-м, при всей мощи нашей рожденной в боях великой войны армии, нас бы смели. Потенциал был просто несопоставим, и у них уже была бомба, а у нас нет. Но огромной и тонкой дипломатической игрой, стравливая их кулуарными договоренностями, Сталину удалось протянуть до того момента, когда мы создали свою ядрену дубину. И все равно война вспыхнула: сначала холодная, а потом корейская. Но удалось выиграть время, и ради этого многим пожертвовали. Поссорились с Тито, отдали Западу Грецию и Иран. Много чего еще. Это вам не быдло из тюрьмы выпустить. Это геополитика. Теперь давайте внимательно почитаем фрагмент интервью нашего председателя КГБ Ивана Станиславовича Тертеля. «Второй аспект – необходимость развивать добрососедские отношения с различными странами, чтобы способствовать деэскалации складывающейся ситуации. Если не будет принято каких-то кардинальных решений, чтобы найти консенсус, как видим даже по сегодняшним событиям, мы все можем оказаться в очень, очень тяжелой ситуации с последствиями, которые мы не можем даже предусмотреть в настоящее время». Это сказал глава КГБ. Вы понимаете, что произнесено? Если мы, не только Беларусь, но и Россия, не совершим искусный дипломатический трюк, столкновение с единым коллективным Западом неизбежно. Вы готовы к ядерной войне? Я уже свою тридцатку отжил. А вот дети в чем виноваты?