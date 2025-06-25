В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции
Модернизировать агропромышленную сферу, обеспечить технологичность, качество и продуктивность – это задачи государственной важности. На контроле реконструкция объектов животноводства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Улучшение условий содержания крупного рогатого скота и переход от традиционных ферм к современным молочно-товарным комплексам. Какие технологии применяют животноводы в Вилейском районе и как это отражается на продуктивности «белого золота»?
Материал Анны Куртасовой.
Современные технологии, оборудование и подходы. Таких принципов придерживаются на предприятии «Бубны» Вилейского района. Недавно после реконструкции здесь ввели вторую очередь молочно-товарного комплекса «Забродье». Модернизировали старые помещения, построили шесть новых.
Наталья Маслова, оператор по искусственному осеменению МТК «Забродье» сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Здание было старое, здесь была ферма привязного содержания. Сделали модернизацию, сделали родильный цех. Здесь у нас находится сухостой, которые 20 дней до растела с одной стороны. Здесь же, с другой стороны, коровы, которые растелились.
Здания просторные, хорошо вентилируемые, в них много естественного света. В месте отдыха животных – теплые и мягкие подстилки из опилок. Альтернатива соломенным.
Анатолий Король, животновод МТК «Забродье» сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Работал сразу на старой ферме, сейчас построили новый комплекс – работать стало намного легче. Если есть спецтехника, легче подбрасывать корма. Коровы находятся на мягкой подстилке. Они сейчас чище, ухожены намного лучше.
МТК рассчитан на 600 голов дойного стада. При уходе за буренками стараются использовать самые современные технологии. Комплекс автоматизирован: от подачи кормов до уборки помещений. Ручной труд сведен к минимуму.
Анна Куртасова, корреспондент:
Чтобы облегчить труд работников, с вводом нового МТК закупили молочное такси. Оно необходимо для автоматического подвоза молока телятам. Оборудование с функцией пастеризации, нагрева и охлаждения.
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