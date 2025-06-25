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В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции

25 июня 2025 18:03
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Модернизировать агропромышленную сферу, обеспечить технологичность, качество и продуктивность – это задачи государственной важности. На контроле реконструкция объектов животноводства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Улучшение условий содержания крупного рогатого скота и переход от традиционных ферм к современным молочно-товарным комплексам. Какие технологии применяют животноводы в Вилейском районе и как это отражается на продуктивности «белого золота»?

Материал Анны Куртасовой.

В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции-2

Современные технологии, оборудование и подходы. Таких принципов придерживаются на предприятии «Бубны» Вилейского района. Недавно после реконструкции здесь ввели вторую очередь молочно-товарного комплекса «Забродье». Модернизировали старые помещения, построили шесть новых.

В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции-4

Наталья Маслова, оператор по искусственному осеменению МТК «Забродье» сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Здание было старое, здесь была ферма привязного содержания. Сделали модернизацию, сделали родильный цех. Здесь у нас находится сухостой, которые 20 дней до растела с одной стороны. Здесь же, с другой стороны, коровы, которые растелились. 

Здания просторные, хорошо вентилируемые, в них много естественного света. В месте отдыха животных – теплые и мягкие подстилки из опилок. Альтернатива соломенным.

В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции-6

Анатолий Король, животновод МТК «Забродье» сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Работал сразу на старой ферме, сейчас построили новый комплекс – работать стало намного легче. Если есть спецтехника, легче подбрасывать корма. Коровы находятся на мягкой подстилке. Они сейчас чище, ухожены намного лучше. 

В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции-8

МТК рассчитан на 600 голов дойного стада. При уходе за буренками стараются использовать самые современные технологии. Комплекс автоматизирован: от подачи кормов до уборки помещений. Ручной труд сведен к минимуму.

В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции-10

Анна Куртасова, корреспондент:
Чтобы облегчить труд работников, с вводом нового МТК закупили молочное такси. Оно необходимо для автоматического подвоза молока телятам. Оборудование с функцией пастеризации, нагрева и охлаждения.

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство

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