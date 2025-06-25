В Беларуси модернизируют старые фермы – посмотрели на одну из них после реконструкции

Модернизировать агропромышленную сферу, обеспечить технологичность, качество и продуктивность – это задачи государственной важности. На контроле реконструкция объектов животноводства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Улучшение условий содержания крупного рогатого скота и переход от традиционных ферм к современным молочно-товарным комплексам. Какие технологии применяют животноводы в Вилейском районе и как это отражается на продуктивности «белого золота»?

Современные технологии, оборудование и подходы. Таких принципов придерживаются на предприятии «Бубны» Вилейского района. Недавно после реконструкции здесь ввели вторую очередь молочно-товарного комплекса «Забродье». Модернизировали старые помещения, построили шесть новых.

Наталья Маслова, оператор по искусственному осеменению МТК «Забродье» сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:

Здание было старое, здесь была ферма привязного содержания. Сделали модернизацию, сделали родильный цех. Здесь у нас находится сухостой, которые 20 дней до растела с одной стороны. Здесь же, с другой стороны, коровы, которые растелились.

Здания просторные, хорошо вентилируемые, в них много естественного света. В месте отдыха животных – теплые и мягкие подстилки из опилок. Альтернатива соломенным.