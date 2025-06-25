В Беларусь прибывают участники Евразийского экономического форума

Масштабный международный диалог состоится 26 июня. Площадкой для проведения форума станет Минский международный выставочный центр, что отражает масштаб предстоящего события. Участники мероприятия посвятят евразийской повестке весь день.

Большой разговор о будущем евразийской интеграции. В Минск прибывают участники IV Евразийского экономического форума. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, который Беларусь принимает на правах председателя в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География делегаций куда шире границ интеграционного объединения. Около 3 тысяч человек из почти 30 государств будут говорить о будущем евразийской интеграции. Это представители госорганов, академического и бизнес-сообщества, эксперты.

Повестка более чем обширная: финансы, промышленность и АПК, энергетика, развитие внутреннего рынка, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки. Всего в деловой программе 6 крупных тематических блоков и 35 мероприятий.

Александр Лукашенко вместе с главами других государств примет участие в пленарной сессии форума, которая посвящена стратегии евразийской экономической интеграции, ее итогам и перспективам. А 27 июня под председательством Президента Беларуси в Минске состоится саммит ЕАЭС.

Отметим, этот год должен стать знаковым для объединения. Определяется фундамент развития ЕАЭС на ближайшие 5 лет.