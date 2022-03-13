«Дедушка когда мясо отрезал с дохлого коня, так варили в каске военной». Воспоминания бывшей узницы концлагеря

Новости Беларуси. В обновленном проекте Конституции появилась статья о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Майя Михайловна – одна из немногих, кому удалось выжить в тех нечеловеческих условиях. В «5-й полк» она попала вместе с тремя сестрами, бабушкой и дедушкой. Мать Майи была связной у партизан, за что и была расстреляна. А родных увезли в лагерь смерти. Как расплата.