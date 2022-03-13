«Дедушка когда мясо отрезал с дохлого коня, так варили в каске военной». Воспоминания бывшей узницы концлагеря

Новости Беларуси. В обновленном проекте Конституции появилась статья о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Майя Михайловна – одна из немногих, кому удалось выжить в тех нечеловеческих условиях. В «5-й полк» она попала вместе с тремя сестрами, бабушкой и дедушкой. Мать Майи была связной у партизан, за что и была расстреляна. А родных увезли в лагерь смерти. Как расплата.
Майя Александрович, малолетняя узница:
Принесут хлеб, бросят, как собакам, баланду. Миски, правда, были хоть какие-то. Дедушка когда мясо отрезал с дохлого коня, так варили в каске военной. Сделали маленький огонек. И эта была самая вкусная еда из всей, какую я когда-нибудь ела в то время.
Потом были товарные вагоны, загон из колючей проволоки под открытым небом в Лиозненском районе. Люди не теряли надежды спастись и там – не чувствуя боли, прыгали на ограждения. Но вслед получали вражескую пулю.
Майя Александрович:
Немецкие фашисты издевались. Единственное, что мы немножко опоздали – этот вопрос надо было поднимать раньше. Каждый третий умер без суда и следствия. Забирали. Умирали люди, кошмар. Если 12 тысяч вывезли в чистый лес за колючую проволоку, 4 000 умерло, как это назвать? Конечно, геноцид.
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