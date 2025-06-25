Власти Ирана схватили сотни человек по подозрению в шпионаже на Израиль – пятеро казнены

Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. С момента заявления Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем прошло более 12 часов. Однако оно было нарушено. А Тегеран 25 июня опроверг подписание какого-либо соглашения о прекращении огня, заявляя лишь об окончании израильской агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в Тель-Авиве непрозрачно намекают о подготовке новой фазы кампании против Ирана.

Пока же, воспользовавшись временным затишьем, стороны переключились на оценку ущерба. Сообщается, что после недавней атаки США иранские ядерные объекты все-таки получили серьезные повреждения. При этом в потерях Иран осудил МАГАТЭ, ведь атакованные Соединенными Штатами базы полностью находились под защитой организации. Объединение, по словам Ирана, не предприняло никаких действий для предотвращения атаки и даже не осудило действия США. В связи с этим депутаты иранского парламента сегодня одобрили законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

Что касается ядерной программы, Трамп не отказался от намерений заключить с Ираном сделку. Переговоры по этому вопросу, возможно, возобновятся на следующей неделе.