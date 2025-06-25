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Власти Ирана схватили сотни человек по подозрению в шпионаже на Израиль – пятеро казнены

25 июня 2025 18:21
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Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. С момента заявления Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем прошло более 12 часов. Однако оно было нарушено. А Тегеран 25 июня опроверг подписание какого-либо соглашения о прекращении огня, заявляя лишь об окончании израильской агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в Тель-Авиве непрозрачно намекают о подготовке новой фазы кампании против Ирана. 

Пока же, воспользовавшись временным затишьем, стороны переключились на оценку ущерба. Сообщается, что после недавней атаки США иранские ядерные объекты все-таки получили серьезные повреждения. При этом в потерях Иран осудил МАГАТЭ, ведь атакованные Соединенными Штатами базы полностью находились под защитой организации. Объединение, по словам Ирана, не предприняло никаких действий для предотвращения атаки и даже не осудило действия США. В связи с этим депутаты иранского парламента сегодня одобрили законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

Что касается ядерной программы, Трамп не отказался от намерений заключить с Ираном сделку. Переговоры по этому вопросу, возможно, возобновятся на следующей неделе. 

Власти Ирана схватили сотни человек по подозрению в шпионаже на Израиль – пятеро казнены-2

Дональд Трамп, президент США:
Мы можем подписать соглашение. Я думаю, что это необходимо. Единственное, о чем я буду просить, это отказ от ядерного оружия. В противном случае война возобновится. Я надеюсь, что Иран не станет вновь начинать обогащение урана без моего ведома. 

Также стало известно, что власти Ирана схватили сотни человек по подозрению в шпионаже на Израиль. Пятеро казнены. Таким образом, Ближневосточный регион, унесший за 12 дней конфликта жизни сотен людей, по-прежнему балансирует на грани новой вспышки насилия, где перемирие часто оказывается лишь зловещей паузой.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Дональд Трамп

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