XII Форум регионов Беларуси и России – в Нижнем Новгороде. Какие контракты и соглашения готовятся к подписанию?

Событие, которое совершит очередной существенный прорыв в развитии сотрудничества в рамках Союзного государства. Нижний Новгород встречает участников XII Форума регионов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его называют главной диалоговой площадкой союзной интеграции – от промышленности, аграрного бизнеса до информационной безопасности и туризма. Сфера интересов безграничная. Ожидаются делегации 77 регионов России и всех областей Беларуси. Всего более 1300 участников, включая представителей госорганов, экспертное сообщество, парламентариев и молодежь. Планируется, что только в пленарном заседании примут участие около 700 человек. Вспомним, как все начиналось. Первый Форум регионов прошел в 2014 году в Минске. Он был посвящен взаимодействию в агропромышленной сфере. С тех пор много белорусского молока утекло в Россию. По всей стране открылись сотни магазинов с нашими товарами, сервисные центры, целые производства. Из года в год росло число участников мероприятия, количество заключенных договоров и суммы контрактов. Сейчас белорусские технологии экспортируются в Россию, создаются совместные предприятия, и это тоже во многом заслуга Форума регионов.

11 лет назад было принято решение проводить мероприятие ежегодно – поочередно в каждой из стран. За эти годы площадкой межрегионального диалога становились Сочи, Минск и Минская область, Москва, Могилев, Санкт-Петербург, Гродно, Уфа, Витебск и Витебский регион. И сейчас – Нижний Новгород. К подписанию на форуме готовятся около 150 соглашений о сотрудничестве и 100 контрактов. Предварительная сумма сделок – 700 миллионов рублей. А за всю историю проведения форумов подписано около 600 различного рода соглашений и контрактов на сумму более 20,5 миллиарда рублей. Программой этого года предусмотрено проведение семи секционных заседаний. Промышленная кооперация, сельское хозяйство, региональная политика и ряд других тем обсудят участники. Форум регионов Беларуси и России стал одним из символов Союзного государства. В этом году он посвящен молодежной политике и 80-летию Великой Победы. Объединять союзную молодежь так же важно, как и развивать экономические отношения. Ведь недолог тот час, когда юные делегаты дорастут до организаторов и инициаторов дальнейшей успешной интеграции. В Нижнем Новгороде работает наша съемочная группа. О том, как создается общее будущее, репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Один из главных торговых городов, который даже получил прозвище «Карман России» за рекордные торги. Форум в Нижнем Новгороде, так уже исторически сложилось, обещает быть крайне плодотворным в установлении экономических контактов между регионами Беларуси и России. Недаром же ключевой площадкой переговоров стала Нижегородская ярмарка.

Историческое здание Главного ярмарочного дома XIX века – нарядный дворец в древнерусском стиле – одна из главных архитектурных жемчужин города. Нижний Новгород всегда был центром инноваций, а Нижегородская ярмарка – его главной «витриной». И сегодня мало что изменилось – это крупнейший конгрессно-выставочный центр Поволжья в XXI веке.

Максимально сблизить регионы и познакомить с лучшими разработками призвана выставка достижений Беларуси и России. Сперва заговорят с посетителями на языке традиций. Каждый регион раскроет туристический потенциал, а затем презентуют промышленный. Новинки техники – от сельскохозяйственной до пассажирской – и лучшая продукция от белорусских производителей. Читайте здесь.

Форум регионов Беларуси и России – один из самых эффективных инструментов интеграции. Площадка позволяет укреплять межпарламентские, торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи, а также расширять деловые контакты и развивать двустороннее сотрудничество. Примером служит партнерство Беларуси и Нижегородской области. Дополняем друг друга в машиностроении, химии и нефтехимии, разработке высоких технологий, IT-сфере.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

Наши предприятия между собой очень активно взаимодействуют. Что касается других сфер, в рамках этого форума будет подписано соглашение с Академией наук Республики Беларусь. Мы будем развивать научно-технологическое направление. Никаких сомнений в том, что это взаимодействие будет только укрепляться, нет.

А за примером союзной кооперации далеко ходить не придется – стоит взглянуть на улицы Нижнего Новгорода. По ним курсируют трамваи и электробусы, которые выпускают на совместном белорусско-российском предприятии в Нижнем Новгороде с минским холдингом «Белкоммунмаш». В названии «МиНиН» зашифровали столицы – Минск и Нижний. Уже выпустили 89 трамваев и 62 электробуса.

Илья Беляков, генеральный директор совместного предприятия «Нижэкотранс»:

Изначально предприятие формировалось именно для того, чтобы закрыть заказ от Нижегородской области, от Нижнего Новгорода, но сейчас мы работаем над перспективными заказами для других регионов.

Первый форум регионов Беларуси и России прошел в 2014 году. За два года до этого, в 2012-м, именно Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко взять на себя развитие межрегионального сотрудничества. Прямой диалог удалось наладить через масштабную переговорную площадку. Впрочем, это лишь стало закономерным продолжением народной дипломатии.

В 2025 году форум будет посвящен союзной молодежи, которую объединяет память о Великой Отечественной войне и общее будущее. О смене поколений управленцев сегодня говорят как в Беларуси, так и в России. Общее наследие – Великая Победа и годы труда, чтобы отстроить отношения на осколках Советского союза в 1990-е, – важно передать и приумножить. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Много соглашений, что нас радует, на региональном уровне, межрегиональном, на уровне городских советов, законодательных собраний и наших советов, от областного до районного. 150 таких вот примерно соглашений будет подписано на полях форума, более 100 контрактов будет подписываться на довольно приличную сумму. Форум – один из таких двигателей, который позволяет решать очень многие вопросы.