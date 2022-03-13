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«Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтённое ранее место захоронения

13 марта 2022 18:19
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Новости Беларуси. В обновленном проекте Конституции появилась статья о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Сегодня от тех страшных событий нас отделяют более 70 лет. Но забыть разве можно? Мы должны помнить и знать, что нас хотели стереть с лица земли. А земля и сегодня, спустя десятилетия, открывает новые факты. В Ушачском районе в рамках расследования уголовного дела о геноциде установлено ранее неизвестное место захоронения. Таким оно считалось до лета 2021 года.  

«Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтённое ранее место захоронения-1

Максим Подворный, прокурор Ушачского района:  
Данное место не было обозначено и являлось неучтенным. На участке местности были произведены раскопки, осмотр места происшествия, в ходе которых изъяты костные останки восьми человек. Таким образом, информация, которую сообщила местная жительница, подтвердилась. Останки были перезахоронены 30 ноября 2021 года на гражданском кладбище возле деревни Ровбы Ушачского района.  

«Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтённое ранее место захоронения-4

В свои 93 Зинаида Ивановна и сейчас светло помнит те темные годы войны. Не давала стереть из памяти и могила через дорогу от ее дома. В мае 1944-го фашисты гнали мирное население по деревне и 12 человек расстреляли. Все это время об этом знала только Зинаида Авдин. Об этом ей перед смертью рассказал муж.  

«Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтённое ранее место захоронения-7

Зинаида Авдин, жительница деревни Заборовно:  
Он уже совсем больной был и говорит: может, мы с тобой не доживем, смотри, позаботься об этой могиле. Я все время смотрела. Цветы садила, убирала. Вот, выкопали восемь человек. Одна женщина была, тапочки женские были.  

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# Великая Отечественная война # общество # Виктор Пралич # Максим Подворный # Зинаида Авдин # Фотофакт

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