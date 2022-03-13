«Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтённое ранее место захоронения
Новости Беларуси. В обновленном проекте Конституции появилась статья о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Дедушка когда мясо отрезал с дохлого коня, так варили в каске военной». Воспоминания бывшей узницы концлагеря – читайте здесь.
Сегодня от тех страшных событий нас отделяют более 70 лет. Но забыть разве можно? Мы должны помнить и знать, что нас хотели стереть с лица земли. А земля и сегодня, спустя десятилетия, открывает новые факты. В Ушачском районе в рамках расследования уголовного дела о геноциде установлено ранее неизвестное место захоронения. Таким оно считалось до лета 2021 года.
Максим Подворный, прокурор Ушачского района:
Данное место не было обозначено и являлось неучтенным. На участке местности были произведены раскопки, осмотр места происшествия, в ходе которых изъяты костные останки восьми человек. Таким образом, информация, которую сообщила местная жительница, подтвердилась. Останки были перезахоронены 30 ноября 2021 года на гражданском кладбище возле деревни Ровбы Ушачского района.
В свои 93 Зинаида Ивановна и сейчас светло помнит те темные годы войны. Не давала стереть из памяти и могила через дорогу от ее дома. В мае 1944-го фашисты гнали мирное население по деревне и 12 человек расстреляли. Все это время об этом знала только Зинаида Авдин. Об этом ей перед смертью рассказал муж.
Зинаида Авдин, жительница деревни Заборовно:
Он уже совсем больной был и говорит: может, мы с тобой не доживем, смотри, позаботься об этой могиле. Я все время смотрела. Цветы садила, убирала. Вот, выкопали восемь человек. Одна женщина была, тапочки женские были.
Читайте также:
«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?
В хлеб добавляли целлюлозу и обойный клей. Вот как выживали жители блокадного Ленинграда
Прокуратура Брестской области: «Не допустим попыток переписать историю, а также предать забвению жертв ВОВ»