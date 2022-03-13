«Выкопали 8 человек. Тапочки женские были». Под Ушачами установлено неучтённое ранее место захоронения

Новости Беларуси. В обновленном проекте Конституции появилась статья о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Дедушка когда мясо отрезал с дохлого коня, так варили в каске военной». Воспоминания бывшей узницы концлагеря – читайте здесь.

Сегодня от тех страшных событий нас отделяют более 70 лет. Но забыть разве можно? Мы должны помнить и знать, что нас хотели стереть с лица земли. А земля и сегодня, спустя десятилетия, открывает новые факты. В Ушачском районе в рамках расследования уголовного дела о геноциде установлено ранее неизвестное место захоронения. Таким оно считалось до лета 2021 года.