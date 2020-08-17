Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке

Новости Беларуси. В Браславском районе коллекционер создала музей книжных закладок в собственном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Булкина за 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Английские тканые, китайские рукописные, советские самодельные. Ее коллекция побывала в Европе и даже Японии, но постоянную прописку получила в белорусской глубинке.

Елена Булкина, коллекционер:

Мне 11 лет. Я помогаю в школьной библиотеке разбирать книги и удалять лишние предметы. В моих руках оказываются эти 9 закладок. Вот они на меня произвели впечатление.

Елена Булкина привезла экспонаты из 62 стран мира. Ради увлечения ушла с руководящей должности в крупной строительной компании и основала собственный бизнес по производству современных закладок. И даже получила несколько патентов на свои изделия.