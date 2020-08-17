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Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке

17 августа 2020 16:16
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Новости Беларуси. В Браславском районе коллекционер создала музей книжных закладок в собственном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке-1

Елена Булкина за 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Английские тканые, китайские рукописные, советские самодельные. Ее коллекция побывала в Европе и даже Японии, но постоянную прописку получила в белорусской глубинке.

В гостях у отечественного букмаркера побывала Анастасия Бут.

Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке-4

Елена Булкина, коллекционер:
Мне 11 лет. Я помогаю в школьной библиотеке разбирать книги и удалять лишние предметы. В моих руках оказываются эти 9 закладок. Вот они на меня произвели впечатление.

Елена Булкина привезла экспонаты из 62 стран мира. Ради увлечения ушла с руководящей должности в крупной строительной компании и основала собственный бизнес по производству современных закладок. И даже получила несколько патентов на свои изделия.

Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке-7

Анастасия Бут, корреспондент:
XIX век – это расцвет промышленности, изобретений и рекламы. Выпуск новой продукции всегда сопровождался выпуском партии закладок. Например, вот эти огурчики напрямую связаны с получением патента на консервацию.  

Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке-10

Появление в широкой продаже мыла и зубной пасты, перьевых ручек, домашних роялей и швейных машин. Закладки того времени, по сути, были двигателями торговли, позже иллюстрировали картины советской жизни. Разнообразие материалов, из которых их делали, тоже удивляет: кость, кожа, шелк, дерево, бисер. А история и вовсе уверяет: закладку не всегда было можно потрогать.  

За 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Вот какая уникальная коллекция книжных закладок есть у белоруски

Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке-13

Елена даже побывала в Нидерландах, в гостях у известного букмаркера – так называют коллекционеров-закладочников. Он прочно занял позицию в Книге рекордов Гинесса, собрав 117 тысяч экспонатов. Тогда у нее и появилось желание создать собственный музей. И вновь наша героиня идет за мечтой: она продает квартиру в центре Санкт-Петербурга, закрывает бизнес и переезжает в белорусскую глубинку.   

# Коллекционирование # общество # Елена Булкина # Анастасия Бут # Фотофакт

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