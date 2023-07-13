«Муж и жена любят друг друга в Боге». Как выглядит настоящая благополучная семья? Мнение иерея

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с отцом Федором Лукьяновым, председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Отец Федор, очень много говорится сейчас о кризисе семьи. Настолько, что мы стали забывать, как должна выглядеть настоящая благополучная семья. Как бы вы ответили на этот вопрос? Как должна выглядеть настоящая благополучная семья?

Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

У нас все сказано в Священном Писании. Господь мужчину и женщину сотворил. Их, сотворил семью и благословил плодиться и размножаться, заселять нашу Землю, облагораживать ее, приводить к Богу через человеческий труд, через любовь ко всему миру. Это назначение человека просвечивает через все его устройство, всю его духовную конституцию. Настоящая семья – это семья, где муж и жена любят друг друга в Боге, через Бога и Бога ставят на первое место. А вокруг них, как планеты вокруг Солнца, дети, потому что только в любви мужа и жены могут греться до бесконечности многочисленные детки. И эта любовь не будет иссякать, если она совершается через Бога и если муж и жена стоят друг у друга на главном после Бога месте. Поэтому многодетная верующая семья, но я бы еще добавил – многопоколенная семья, где могут жить и радовать внуков дедушка и бабушка, а может быть, прадедушка и прабабушка. Только так осуществляется передача тех правильных норм, принципов, кодов, которыми устанавливается, укрепляется любая семья, а значит, укрепляется и государство, потому что семья лежит в его основе. Олег Лепешенков:

То есть верующие семьи крепче? Иерей Федор Лукьянов:

Конечно. Олег Лепешенков:

А как через семью человек может идти к Богу? Как он может расти духовно? Как человек идет к Богу и растет духовно через семью?

Иерей Федор Лукьянов:

Семья требует, чтобы ты смотрел глазами любимого человека. Дети, хочешь или не хочешь, а делают человека взрослее. Всегда смотришь на любую семью, даже еще идущую к вере. Как только рождается ребенок, люди выстраиваются шажочками к храму Божиему. Потому что ты начинаешь отдавать. А начинаешь отдавать – значит, уходишь от повсеместного эгоизма, у тебя появляется потребность, чтобы кто-то и тебе дал. А кто может воздать тому, кто отдает? Только сам Господь, который и есть дающий жизнь. Поэтому человек, родивший ребенка (семья мужчины и женщины), естественным образом устремляется к Богу, потому что сами отошли от своего «Я», убрали свое «Я» с первого места и подарили жизнь. Через это они обращаются к тому, кто есть, – источник, восполняющий нам все, что мы отдаем. То есть, для того чтобы прийти к Богу, надо стать дающим, а семья учит отдавать. Любовь как раз там и начинается, где мы смотрим глазами друг друга, а не пребываем вечно в своем одиночном заточении. Олег Лепешенков:

Нас пытаются убедить в том, что с изменением общества, структуры общества даже семья должна отойти если не на второй план, то человек вообще якобы в ней не нуждается. «Странно призывать всех подражать разрушению. Надо подражать созиданию»

Иерей Федор Лукьянов:

Периодически, по-моему, раз в 100 или 200 лет, звучат такие заявления. Но если мы посмотрим на историю человечества, главная проблема и ошибка для тех, кто слушает призывы той силы, которая борется с Богом, семьей и человеком, в том, что время меняется, а законы, положенные Богом в основу бытия… Законы любви, законы, что если ты не отдаешь, то и от Бога ожидать помощи трудно, потому что ты должен для этого отдавать сам. Чтобы свершалась любовь, ты должен сам быть ей причастен. Как правила дорожного движения, они действуют все века. И как только человек соблюдает эти законы – воскресный день, например – он понимает: это день, когда мы все воскресаем. Мы устали, умираем за неделю, в пятницу, субботу можно похоронить, а в воскресенье воскресаем, потому что мы на святой литургии причащаемся, приобщаемся к источнику жизни, самому Господу. И это простой закон, он действует все века. То, что сегодня многие говорят, что меняется ситуация. Ситуация меняется – законы не меняются. Если ты его соблюдаешь, ты воскресаешь, если ты его не соблюдаешь, то рушится и то, что ты имеешь. Странно призывать всех подражать разрушению. Надо подражать созиданию. Человеку естественно и свойственно стремиться к жизни, а не к смерти. И никто еще не придумал, чтобы смерть была основой жизни человека. Объективные законы зовут нас к Отцу небесному. Как бабушки и дедушки могут помочь в духовном воспитании детей?

Олег Лепешенков:

А чем могут помочь бабушки и дедушки в воспитании детей, в том числе духовном? Иерей Федор Лукьянов:

Бабушки и дедушки – это хранители норм, традиций, принципов и правил, хранители законов любви. Раньше было так: они ни в коем случае не вмешивались в жизнь своих детей, сами дети приходили к ним за советом. Как к батюшке и его супруге тоже приходят за семейным советом, так же и здесь. И это было очень мудро, потому что детей рожали много и желания залезать в жизнь своих детей не было. Наоборот, было желание дать им возможность самим как-то строить свою жизнь. Но за советом обращались именно дети, потому что понимали, что бабушка такой совет даст, который позволит избежать очень много ошибок. Любовью, не навязыванием себя ни в коем случае и поощрением многодетности. Это тоже очень важная старая традиция. Мы все помним наших прабабушек, у которых было по 10-13 детей, и они были счастливы. Сегодня бабушки и дедушки, к сожалению, не знают этой традиции. А по-хорошему, именно они должны призывать: не бойтесь давать жизнь, не бойтесь рожать детей. Ибо сегодня вы засеяли поле, потрудились, но завтра взойдет пшеница. И когда вам будет тяжело, вы уже будете на закате своей земной жизни, то ваши дети будут стоять окрест трапезы вашей, вокруг стола вашего, утешать вашу старость. Кто утешит ее сегодня? Только дети. Вот это должны старики рассказывать, это наша традиция. И дай бог, чтобы мы их поддерживали в жизни, не забывали про них и спрашивали у них мудрых советов. Олег Лепешенков:

Что мы вместе можем сделать в пространстве нашего Союзного государства Беларуси и России для укрепления семей? На союзном пространстве нужны единые документы, которые бы провозглашали приоритет традиционных семейных ценностей

Иерей Федор Лукьянов:

Большое количество экспертов сегодня полагает, что нам нужны на нашем союзном пространстве единые рамочные документы, которые бы провозглашали приоритет традиционных семейных ценностей. Таким документом может быть проект, над которым сегодня ведется работа. Это проект Конвенции о защите семьи и Конвенции по семье, которая может стать для нас опорой для взаимных мероприятий и для укрепления нашего семейного законодательства, присоединения других государств, если они пожелают. Именно на основе традиционной семьи, традиционных нравственных ценностей может строиться и международное сотрудничество. Такой документ сегодня очень нужен. Мы очень надеемся, что высшее руководство наших стран поддержит эту идею, которую поддержит наше руководство, церковное. В эту сторону мы и движемся сегодня. Олег Лепешенков:

Это, наверное, поможет даже объединить многие страны, которые тоже идут по пути сохранения семейных традиционных ценностей, видя в этом залог и своей устойчивости. Что бы вы пожелали нашим молодым и не очень молодым семьям как Беларуси, так и России?