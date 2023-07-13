Погрузились в быт предков в заславских музеях. Посмотрите, как жили белорусы несколько веков назад

Город с многовековой историей, богатым наследием и уникальными памятниками архитектуры и археологии. Приехали в Заславль, город-спутник Минска. Ландшафтные пейзажи здесь приковывают к себе взгляды, а множество достопримечательностей привлекают туристов со всего мира. Что же таит история этого культурного центра, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Прогуливаясь по Рыночной площади, трудно не заметить небольшое двухэтажное здание рядом с церковью Пресвятой Девы Марии. Именно здесь расположился музейно-выставочный комплекс. В нем всего три зала.

На первом этаже Зал гобеленов, в котором представлены три работы: «Рогнеда», «Полоцкие колокола», «Молитва». Все они выполнены вручную. А еще здесь же можно совершить путешествие во времени. Как выглядел дом Рогнеды во время ссылки в Заславль? Побывали в древнем городе и узнали.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Увидеть комнату Рогнеды, жестокое сражение, сжигание идола и множество других локаций. Такие виртуальные очки позволяют погрузиться в прошлое Заславля. Такой мультимедиа-музей будет интересен не только детям, но и взрослым. Это позволит знакомить каждого с историческими фактами максимально доходчиво, весело и интересно.

Поднимаясь на второй этаж, окунаешься в атмосферу творческих вячорак, где представлены различные музыкальные инструменты. Скрипки, гармошки, бубны, цимбалы. Интересно будет посмотреть на место мастера, который занимался изготовлением музыкальных инструментов.

Ну, и третий зал – там представлены временные экспозиции.

А вот с обратной стороны музея находится «Гандлёвая лаўка». Здесь можно увидеть товары, которые использовались в повседневной жизни: мыло, спички, а также чай, кофе, сахар, соль, крупы, специи. На полках посуда: латунные и медные подносы, сковороды, кастрюли, дуршлаги, чашки, подстаканники, горшки, чайники и самовары.

Александр Рак, главный хранитель фондов историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Мы сейчас в экспозиции музея «Гандлёвая лаўка». В конце XIX – начале XX века в Заславле, который был небольшим местечком, торговля велась в основном в таких небольших лавках, которые принадлежали евреям и обычно размещались в жилых домах. В одной половине жила семья, во второй размещалась лавка.

В конце XIX – начале XX века количество лавок время от времени менялось, но было 10-15 лавок. Ими владели в основном евреи. Кроме того, были специализированные лавки, в которых торговали только хлебом, только селедкой или же только керосином ввиду специфики этих продуктов.

Кстати, в этих же лавках могли торговать обувью и одеждой. Женщины могли порадовать себя платками любого фасона и на любой случай – эти головные уборы украшают экспозицию и привлекают внимание посетителей музея. Есть и уникальные предметы.

Александр Рак:

Самый уникальный предмет, который мы здесь экспонируем, – эта медная грелка. Таких предметов нет даже в нашем историческом музее.

Есть в Заславле и музей «ДОТ». Толщина стен этого сооружения составляет 90 сантиметров. Внутри находятся три камеры. Посетители могут увидеть образцы оружия и различные предметы быта, которыми пользовались красноармейцы.

Александр Рак:

В канун празднования 60-летия освобождения Беларуси этот фортификационный объект, пулеметный ДОТ, был музеефицирован. Впервые на всем постсоветском пространстве. Этот ДОТ входил в состав Минского укрепрайона, так называемой Линии Сталина.

Александр Рак:

В составе Минского УРа было построено более 300 фортификационных сооружений. Это пулеметные ДОТы, артиллерийские полукапониры и этот ДОТ, огневая точка № 115. Был построен в 1932 году. Гарнизон состоял из 12 человек: пулеметчики, командир гарнизона. Фортификационное сооружение – это малая точка типа М-3, она выдерживала прямое попадание 127-миллиметрового снаряда гаубицы. В июне 1941 года гарнизон этого ДОТа вел бой в течение суток, в то время как немцы подступили к городу.