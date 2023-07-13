«Резала вены, потому что не хотела жить». Откровения белоруски, которая злоупотребляла алкоголем больше 10 лет

Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Родилась в благополучной семье Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Расскажите нам вашу историю. Как все начиналось, и с какого момента вы поняли, что некий Рубикон здоровой, нормальной жизни пройден?

Юлия:

Я росла в обычной семье инженеров. У меня было строгое воспитание, и мне хотелось все время свободы. Как только я оторвалась от родителей, поехала в пионерский лагерь, и там началась взрослая жизнь: в 11 лет я начала курить, в 14 лет начала пить уже крепкие спиртные напитки. Мне понравилось очень, я ощутила легкость, веселье, ушло стеснение. Дальше я искала себе компании друзей более старших, с кем можно было проводить время, выпивать, ни о чем не беспокоясь. С 16 до 18 лет я уже активно употребляла алкоголь. В 18 лет совершила впервые преступление, за которое мне грозило четыре года лишения свободы, обошлось условным сроком – это был грабеж. Все это было в состоянии алкогольного опьянения. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Юля, вы сказали, что родились в благополучной семье. Как вам удавалось скрывать от родителей это состояние опьянения? Как часто вы пили, начиная с 14 лет, и в какой компании? Пионерский лагерь – это мы поняли. Нужно же на протяжении года еще пить. Юлия:

Так получилось, что родители развелись, и потом воспитывала одна мама. Она в основном была занята на работе, у меня были какие-то кружки, занятия. Порой вместо этих кружков я находила время где-то с подругой в подъезде, переулке, закоулке, то есть дома практически не знали об этом. В более старшем возрасте, уже после 18, я просто не приходила домой, когда была пьяная. Я могла не приходить домой по пять суток. Мама не знала, где я нахожусь, она разыскивала меня. В 23 года я вообще сбежала из дома, оставив ей записку, улетела в другую страну на самолете и продолжала там также употреблять. Хотя мне казалось, что я поменяю страну, образ жизни. Но там я еще продолжала употреблять не только алкоголь, еще другие вещества, что могло привести к печальной истории.

Денис Северов, магистр психологии:

Вы знаете, наблюдая за героиней, которая говорит, что росла в благополучной семье, очень странно слышать, что она говорит только о своей матери и ни слова об отце. Поэтому возникает вопрос, что в представлении нашей героини значит благополучная семья. «Казалось, что в молодости нужно попробовать все» Сергей Парчевский:

Юля, скажите, пожалуйста, вы в школьные годы, когда уже в норму у вас вошло принятие алкоголя, заставали ли вас за этим учителя? Были ли какие-то проблемы связаны с тем, что кто-то из взрослых, важных для вас людей, собственно, вас на этом ловил? Юлия:

В основном это только мама, когда приезжала неожиданно с дачи. Я еще пьяная ходила по квартире и не понимала, какой день недели. Или меня принесли откуда-то с речки пьяную, кое-как приволокли домой. Она часто ругалась, выгоняла меня из дома, кричала разными словами. То есть мне казалось, что меня просто не понимают, что я нормальная, такая же, как и все. Я не осознавала, что у меня проблемы с алкоголем. Наталья Надольская:

Юля, с какой целью вы пили? Вы сказали, что когда вы первый раз попробовали алкоголь – это была эйфория, легкость, у вас наладилось общение. Это понятно. Потом вы с какой целью пили, чтобы что? Юлия:

Мне нравилась такая жизнь. Я чувствовала свободу, могла быть самой собой, когда напивалась. То есть я могла напиться в баре, залезть на стол. Оттуда выгоняла охрана, вызывали милицию.

Наталья Надольская:

То есть для вас это было просто круто, весело, время развлекаться? Юлия:

Да, казалось, что в молодости нужно попробовать все. И чем больше, тем круче. Сергей Парчевский:

Можно сказать, что вы в школьные годы были ребенком зажатым, тихим, неприметным? Окружающие вас воспринимали именно такой, а с момента, когда вы стали употреблять алкоголь, все увидели вашу обратную, другую сторону? Юлия:

Нет, я бы не сказала. Я в школе была достаточно общительна, но почему-то как таковых друзей у меня не было. То есть моя подруга переставала со мной дружить, находила себе новую подругу. Меня это обижало, задевало, я себя чувствовала как будто какой-то не такой среди всех. То есть я понимаю, что уже тогда выбивалась из общей среды, как-то отличалась. Понимала, что употребление стало более частым Наталья Надольская:

Юля, в какой момент вы поняли, что алкоголь – это уже проблема для вас? Юлия:

Я пила, как говорю, активно с 16-17 и до 28 лет. Когда я увидела, что изначально выпивки были только в пятницу, субботу, воскресенье, потом цепляется понедельник, четверг, среда. В принципе, я нашла себе график работы свободный, чтобы можно было посещать один раз в неделю. И то я могла напиться и в этот день прийти пьяной на работу. То есть реально стала проблема даже выйти на работу.

Наталья Надольская:

Вы в какой момент поняли, что алкоголичка? Говорят, что алкоголики до последней стадии отрицают свою зависимость. Юлия:

Я понимала, что мое употребление стало более частым. Я пытаюсь контролировать свое употребление, выпить три рюмки и быть, как все, но мне это не удается. То есть я заметила такие симптомы, что почему-то люди могут выпить нормально, пойти домой, разойтись с вечеринки. У меня вечеринка продолжалась несколько суток. Денис Северов:

Действительно, очень правильно, когда говорят, что для алкоголиков, наркозависимых первый шаг – это признание этой проблемы. Потому что пока человек не признает эту проблему в самом себе, для него не существует ее. Поэтому, если я не алкоголик, то что вы от меня хотите? «Не знала, как можно не пить» Сергей Парчевский:

Юля, скажите, в этот период до 28 лет у вас были какие-то отношения? Может быть, вы успели создать семью? Юлия:

Да, у меня были отношения. Но отношения были также с употребляющими, зависимыми людьми. Первая любовь – так сложилось, что мужчина пил очень сильно. Мы пили с ним вместе, он меня бил. То есть после этого я даже резала вены, потому что не хотела жить.

Сергей Парчевский:

Дойдя до осознания этой проблемы, что первое вы предприняли – до проблемы алкоголизма? Юлия:

Я понимала, что много пью, что со мной что-то не то, что у меня проблемы с алкоголем, многие годы. Но я не знала, как можно не пить, потому что вокруг окружение все было такое. Что я предприняла – мне дали какую-то книжку почитать про алкоголизм, я ставила себе сама диагноз. Мне врачи не ставили диагноз. Сергей Парчевский:

Вас кто-то привел в клинику или каким образом? То есть какой первый шаг к нормальной жизни вы сделали? Юлия:

Я поставила сама себе диагноз, можно сказать, что я алкоголик. Мне повезло, я встретила людей, которые остаются трезвыми. Они рассказали, что можно прийти в сообщество анонимных алкоголиков, и там, возможно, тебе помогут. Состояние отчаяния и невыносимости жизни толкнули на то, чтобы искать выход Наталья Надольская:

Кстати, удивительная история, потому что обычно какой-то триггер случается – смерть близких или какая-то трагедия, когда человек понимает, что это дно и надо подниматься наверх. У Юли, мне кажется, этого триггера такого явного не было. Сейчас вы в каком состоянии?