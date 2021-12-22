«Областью серьёзно не занимаются». Что нужно улучшить на гомельских предприятиях, сказал Президент

Новости Беларуси. Вице-премьер Назаров – уполномоченный по Гомельской области. Он же один из авторов модернизации белорусской деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А предприятия концерна являются промышленными точками роста для многих райцентров Гомельской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Областью серьезно не занимаются, и она заслуживает большего внимания к себе. В первую очередь это касается и правительства. Во-первых, вы должны всячески содействовать завершению крупных инвестиционных проектов с выходом на проектную мощность. Это комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в Мозыре, промышленная разработка Петриковского месторождения калийных солей. Не оставлять без внимания и быстро реагировать на любые заминки в ходе реализации проектов по производству бумаги на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Добрушской бумажной фабрики.