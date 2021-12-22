«Областью серьёзно не занимаются». Что нужно улучшить на гомельских предприятиях, сказал Президент
Новости Беларуси. Вице-премьер Назаров – уполномоченный по Гомельской области. Он же один из авторов модернизации белорусской деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А предприятия концерна являются промышленными точками роста для многих райцентров Гомельской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Областью серьезно не занимаются, и она заслуживает большего внимания к себе. В первую очередь это касается и правительства. Во-первых, вы должны всячески содействовать завершению крупных инвестиционных проектов с выходом на проектную мощность. Это комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в Мозыре, промышленная разработка Петриковского месторождения калийных солей. Не оставлять без внимания и быстро реагировать на любые заминки в ходе реализации проектов по производству бумаги на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Добрушской бумажной фабрики.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
По Солигорску мы получили целлюлозу, сейчас присутствуют здесь генеральные директора. По Добрушу мы получили картон, и буквально вчера руководитель докладывал, мы этот картон оттестировали на минской типографии и на Гродненской табачной фабрике, и он уже пойдет на упаковку сигарет вместо польского. Поэтому мы идем так, как вам докладывали...
Александр Лукашенко:
И хорошо. Будем идти вглубь, потому что когда-то покупали целлюлозу. Сейчас есть целлюлоза. Есть другие виды бумаги и так далее. Продаем в Польшу, к примеру. Они там делают картон и нам продают. Надо более высокая добавленная стоимость. Но не забывайте о небольших, мелких производствах, которые должны быть и продукции, которая пользуется спросом.
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