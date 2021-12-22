«Мы привезли коньки». Министр архитектуры приехал в Могилёвское спецучилище поздравить учеников

Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети?

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Я как уже взрослый человек всегда разделяю подарки на полезные и на приятные. Мы подготовили стройматериалы, чтобы дети могли навести порядок у себя дома. Тем более, что дети в этом заведении мастеровитые, они получают профессии, тем более строительные. Ну и, безусловно, приятная спортивная часть подарка – мы привезли коньки детям – это уже веселье, это спорт, это здоровье.

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Не остаются равнодушными пограничники и даже министры. Как проходят поздравления рамках акции «Наши дети»?